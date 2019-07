Zidane presenta a su nuevo Real Madrid ante el Bayern en Houston

EFE





El nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane despejará sus primeras dudas ante el Bayern Múnich dentro de unas horas en Houston (Texas, EE.UU.), donde se espera el debut del belga Eden Hazard y el serbio Luka Jovic en su primer partido de pretemporada en la International Champions Cup.



Después de catorce entrenamientos en Montreal (Canadá) el equipo arrancará su gira estadounidense en el NRG Stadium de Houston, en el que los alemanes afrontarán su segundo compromiso de este torneo veraniego después de haber caído ayer ante el Arsenal (2-1) en Carson (California).



Hazard, traspasado por el Chelsea, y Jovic, por el Eintracht de Frankfurt, son los grandes reclamos en la pretemporada del Real Madrid, que también puede hacer debutar al lateral francés Ferland Mendy y que arranca la segunda etapa de Zidane tras una temporada de transición después de la exitosa 2017-2018.



El momento de confirmar que la preparación física en Montreal ha sido "excelente", como la han calificado los blancos, será en la madrugada del domingo en España (02.00h) cuando salten los primeros once elegidos por Zidane, que tiene en Brahim Díaz la primera lesión, por un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo.



La expectación por la llegada del Real Madrid a Houston es muy grande entre los aficionados, igual que lo es la intervención que hará ante la prensa el técnico francés por si concreta si piensa trabajar arriba con su nuevo tridente.



La ubicación del brasileño Vinícius Júnior por la derecha y la del francés Karim Benzema por el centro, con Hazard por la izquierda están en las quinielas del primer once blanco que centrará a buen seguro la comparecencia de prensa del galo (18:00 hora local de Houston, 01:00 de la madrugada en España).



La llegada de Hazard fue una declaración de intenciones del jugador y del club. El internacional belga no había ocultado su admiración por Zidane y el Real Madrid está convencido que es la pieza ideal para que el equipo recupere el estilo de la era anterior con Cristiano Ronaldo y que le faltó la pasada temporada.



También sonará el nombre del francés Paul Pogba, jugador del Manchester United, señalado como otro posible objetivo importante para el centro del campo del equipo blanco, que va a ingresar más de 20 millones de dólares por participar en este torneo, en que también se medirá al Atlético de Madrid.



Una vez más la presencia del Real Madrid ha generado un gran interés entre los aficionados locales, tanto dentro de la comunidad hispana como entre los anglos, y se espera que el NRG Stadium, el campo del equipo de los Texans de Houston de la NFL, registre una entrada superior a los 70.000 espectadores.



El Bayern de Munich por su parte ya se encuentra en Houston, después de caer frente al Arsenal, para reanudar una pretemporada en la que solo ha realizado los fichajes de Lucas Hernández, Benjamin Pavard y Jan Fiete Arp.



Después de conseguir su séptimo título consecutivo de la Bundesliga, el equipo que dirige Niko Kovac ha traspasado al central Mats Hummels, se ha despedido del holandés Arjen Robben y del francés Franck Ribery y no ha ejercido la opción de compra sobre el colombiano James Rodriguez, por petición de éste, que llegó cedido por el Real Madrid hace dos temporadas y ahora está la órbita del Atlético.



Alineaciones probables:



- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Ferland Mendy; Luka Modric, Toni Kroos, Luka Jovic; Vinicius Junior, Karim Benzema y Eden Hazard.



- Bayern Munich: Manuel Neuer; David Alaba, Jonas Kehl, Jerome Boateng, Javier Martínez; Daniels Ontuzans, Coretin Tolisso, Tiago Alcántara, Jann-Fiete Arp; Ryan Johansson y Thomas Müeller.



Estadio: NRG Stadium de Houston (Texas). 72.000 espectadores.



Hora: 19:00 hora local (24.00 GMT) 02:00 de la madrugada del domingo 21 en España).