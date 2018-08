Vidal asegura que fichó por el Barça "para ganar la Champions"

El jugador suramericano ha superado esta mañana las pruebas médicas y, tras firmar el contrato para los próximos tres años, ha atendido a los medios informativos en el Auditori 1899, cercano al Camp Nou, donde el internacional chileno ha estado acompañado en todo momento por su hijo Alonso, de ocho años.



El tercer chileno que viste la zamarra del FC Barcelona, tras el portero Claudio Bravo y el atacante Alexis Sanchez, ha enfatizado ante los informadores su ansia por lograr la Champions, competición que nunca la ha obtenido, y que cuando jugó una final, en el 2015 con el Juventus, la perdió ante el Barcelona (3-1).



"La verdad es que estoy muy feliz, por haber fichado por el mejor equipo del mundo. Vengo con hambre de ganar muchas cosas. Con la mejor energía y corazón para dejarlo todo en la cancha", ha arrancado su declaración el chileno.



"Este puede ser mi año y ojalá sean tres Champions en las tres temporadas que estaré aquí. Quiero darle muchas alegrías a la gente del Barcelona", ha añadido.



Arturo Vidal ha estado acompañado en la mesa ante los informadores por el secretario técnico, Eric Abidal, y por el vicepresidente Jordi Mestre, quien se ha negado a dar información sobre las cantidades abonadas por el Barcelona al Bayern de Múnich en el traspaso "por petición expresa" de la entidad alemana.



No obstante, ha informado de que el contrato es por tres años y que tendrá una cláusula de rescisión de contrato de 300 millones de euros. De forma extraoficial, se ha dado a conocer que el traspaso ha sido por 19 millones de euros.



Vidal, que viene de jugar en un grande como es el Bayern, ha asegurado que su fichaje por el Barcelona "es subir un escalón más respecto del Bayern".



De su última operación en al rodilla derecha, que le ha mantenido de baja cuatro meses, el internacional chileno ha asegurado que se encuentra bien y que está disponible para entrenarse y jugar. "Físicamente, estoy en forma", ha garantizado.



Sobre el estilo de juego de los barcelonistas y del 'adn azulgrana' y si encajará en él, Vidal ha respondido lo siguiente: "Tengo la misma mentalidad que los jugadores que están aquí. Lo mejor es levantar copas, aquí y en todo el mundo".



Se ha sorprendido cuando le han preguntado si se sentía antimadridista, por algunos piques que ha tenido vestido del Bayern con jugadores del Madrid. Ha negado que sea antimadridista y sí que ha asegurado que a partir de ahora "todos los equipos contra lo que juegue el Barcelona serán mis rivales", sin hacer ninguna distinción.



"Yo no tengo ninguna cuenta pendiente con el Madrid, sino que tengo una cuenta pendiente con ganar la Champions y espero lograrla con el mejor equipo del mundo", ha subrayado.



Ha rememorado que cuando tenía catorce o quince años "me prometí esforzarme para ser uno de los mejores cuando vi entrar muerta de cansancio a mi madre cuando llegó del trabajo. Ahora, creo que estoy en lo más alto del mundo".



"Estoy aquí para aportar mucho al equipo, pero tendrá que hablar con el entrenador para saber qué quiere de mí. Estoy contento con el nuevo desafío y por ganar muchos títulos", ha dicho Arturo Vidal, que se ha mostrado muy risueño pero parco en expresiones, repitiendo constantemente que su mayor objetivo es esforzarse por el equipo, lograr título y, entre ellos, la Champions.



Ha dicho también que tras jugar contra Messi y ganarle en dos finales de la Copa América, ahora junto a él "tendré que estar a la altura con él y con los mejores jugadores del mundo".



Finalmente, ha insistido en que está "bien" de su rodilla derecha y ha recordado que cuando su representante le puso encima de la mesa las opciones que había para salir del Bayern, cuando vio que una era la del Barcelona "no dudé en poder estar en el mejor equipo del mundo"