Venezuela derrota a Estados Unidos en amistoso 

La selección de Venezuela goleó por 0-3 a la de Estados Unidos en un partido amistoso que se disputó este domingo y que les srivió a ambas como preparación para la Copa América y la Copa Oro, respectivamente.



El encuentro no tuvo más historia que ver la superioridad absoluta de una Venezuela que definió la victoria desde el primer tiempo cuando marcó los tres goles.



El delantero Solomón Rondón, que milita en el West Bromwhich Albion inglés, fue la figura del partido y consiguió un doblete en los minutos 16, para el 0-1, y 36, para el 0-3.



Antes, en el 30, en pleno dominio de la Vinotinto, otro delantero, el joven Jefferson Savarino, del Real Salt Lake de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS), consiguió el 0-2.



El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel acertó por completo con su esquema táctico de presentar un 4-5-1, que no permitió que Estados Unidos pudiese llegar con facilidad al marco defendido por Wuiker Fariñez, que siempre atajó bien el peligro y fue otro destacado de su equipo.



El ataque de Venezuela, con Rondón de líder, se mostró impecable en el juego de contraataque y ahí estuvo la clave de su victoria, la primera que consigue la Vinotinto en los seis duelos que ha tenido frente a Estados Unidos.



La Vinotinto se olvidó de la derrota sufrida por 1-3 ante México, en parte porque Estados Unidos estuvo muy lejos futbolísticamente de lo que presentó el Tri que ahora dirige el argentino Gerardo 'Tata' Martino y que será el rival más directo de los de las Barras y Estrellas en la próxima Copa Oro.



Como se esperaba, en la segunda parte los seis cambios correspondientes que hicieron ambos entrenadores deslucieron el juego de equipo y tampoco hubo ya más goles porque cada uno de los equipos comenzaron a pensar en sus próximos compromisos oficiales que serán los importantes.



La selección de Estados Unidos que inicia un nuevo ciclo bajo la dirección del entrenador Gregg Berhalter sufrió la segunda derrota consecutiva y confirmó que la presencia mayoritaria de los jugadores que militan en la MLS no le dan la solidez que tiene cuando hay más jugadores que se encuentran en el fútbol extranjero.



Estados Unidos completó su ciclo de preparación para la decimoquinta edición de la Copa Oro 2019 con la segunda derrota consecutiva, había perdido en el partido anterior por 0-1 ante Jamaica, y su debut será el próximo 18 de junio cuando en el Allianz Field se frente a la selección de Guyana dentro del Grupo D.



Venezuela se recuperó de la derrota frente a México y tendrá su primer duelo de la Copa América el 15 junio ante Perú.



A pesar de la derrota, Estados Unidos sigue con ventaja en los duelos frente a Venezuela con marca de 3-2-1, con 9 goles a favor y 7 en contra.



- Ficha técnica:



0. Estados Unidos: Zack Steffen; Nick Lima, Matt Miazga, Aaron Long (m.46, Walker Zimmerman), Tim Ream (m.78, Daniel Lovitz); Wil Trapp; Tyler Boyd (m.62, Jordan Morris), Cristian Roldán, Weston McKennie (m.62, Duane Holmes), Paul Arriola; y Gyasi Zardes (m.46, Jozy Altidore).



Seleccionador: Gregg Berhalter.



3. Venezuela: Wuiker Fariñez; Roberto Rosales (m.46, Ronald Hernández), Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Luis Mago; Jefferson Savarino (m.65, Juan Pablo Añor), Yangel Herrera (m.89, Arquímedes Figuera), Junior Moreno, Tomás Rincón (m.61, Josef Martínez), Jhon Murillo (m.66, Darwin Machis); y Salomón Rondón (m.79, Luis Seijas).