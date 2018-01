Valverde: "Mis jugadores son ganadores y tremendamente competitivos"

En un entrevista concedida a Barça TV, Valverde ha hecho balance del primer tramo de temporada en el banquillo del conjunto azulgrana y de cómo afronta el inicio de 2018 y el segundo tramo del curso.



Respecto al resto de equipos que ha entrenado, el preparador extremeño cree que el Barcelona está diseñado para competir y que sus futbolistas están "muy responsabilizados" cuando llega el momento de jugarse los títulos.



Además, sabe que a diferencia del Athletic Club, el Espanyol, el Villarreal, el Valencia o el Olympiacos, los otros equipos que ha dirigido, "aquí hay un nivel del calidad y un estilo de juego que hay que estar fomentando permanentemente".



Aún con la reciente victoria en el Clásico del Bernabéu (0-3) en la cabeza, que sirvió para alejar a los blancos en la clasificación, el equipo llega al 2018 de una manera inmejorable. Y es que el Barça es el líder indiscutible de la Liga con 9, 11 y 14 puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid, aunque este último con un partido menos.



Además, está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que se enfrentará al Chelsea, y también de la Copa del Rey, eliminatoria que disputará ante el Celta y que servirá para abrir el año.



"El partido en el Clásico fue muy bueno por nuestra parte, sobre todo por el resultado y las sensaciones que tuvimos. Hemos pasado unas buenas fiestas de Navidad y ahora nos toca preparar bien este año. Tenemos un mes de enero muy intenso", ha afirmado.



Y eso que Valverde no olvida cómo el equipo tuvo que sobreponerse a un inicio de temporada complicado, con la marcha de Neymar al PSG, la lesión de Dembélé y la mala imagen que sus hombres dieron en la Supercopa de España ante el Real Madrid.



"Se generó una sensación pesimista alrededor del equipo, pero hemos sabido resolver las adversidades y estamos contentos de cómo está yendo todo hasta ahora", ha indicado.



En este sentido, Valverde se muestra satisfecho de cómo su Barça entiende el juego: "Cuando no tenemos el balón nos organizamos de una manera, y cuando lo tenemos de otra. Lo más importante es que cuando atacamos somos todos atacantes y cuando no, somos todos defensores. Esto genera espíritu de equipo, estamos juntos para todo y esto es fundamental".



El técnico del conjunto azulgrana, sin embargo, elude el debate sobre si el equipo ha de ser fiel al 4-3-3 o rinde mejor con cuatro centrocampistas, pues lo considera artificial: "Al final no es una cuestión de cómo están colocados en el campo. Tenemos un estilo al que no podemos renunciar, somos un equipo que debe tener el balón y que, a través de la posesión quiere genera las ocasiones y jugar en campo contrario. Lo que quiero es que el equipo juegue bien".



Desde el buen juego, el Barcelona intentará ahora defender la renta que tiene sobre sus más inmediatos perseguidores. "No podemos especular en que tenemos 9, 11 o 14 puntos de ventaja. Lo que tenemos que hacer es que los rivales vean que nosotros no fallamos, porque eso es lo que desgasta", ha apuntado.



Como hace a menudo en las ruedas de prensa, Valverde ha vuelto a deshacerse en elogios hacia el líder del equipo, el argentino Lionel Messi, de quien ha dicho que "es el mejor jugador que puedes encontrar en el mundo, que afronta la competición con ambición, que tiene un nivel altísimo de competitividad y que un nivel de compromiso con el equipo y el club muy grande".



Además, el 'Txingurri' también ha hablado de otros nombres propios como Iniesta, Suárez, Paulinho y Dembélé, del que ha anunciado su inminente regreso a la competición tras superar la rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 17 de septiembre ante el Getafe.



En cualquier caso, Ernesto Valverde insiste en la idea de que el equipo, a pesar de tener unos grandes números hasta el momento, todavía "no ha ganado nada" esta temporada.



Y sentencia la entrevista con un mensaje para todos los culés: "Lo que quiero es que el equipo siga manteniendo esta fe, mejorando día a día con el paso del tiempo. Nos gustaría ganarlo todo".