Trump envía discreta delegación a la final de Copa Mundo de Fútbol Femenino

EFE





El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que enviará una discreta delegación a la final de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, que se disputará en Lyon (Francia) este domingo y enfrentará a Estados Unidos contra el equipo ganador de la semifinal entre los Países Bajos y Suecia.

La "número dos" del Departamento de Comercio, Karen Dunn Kelley, será la encargada de liderar la comitiva estadounidense, que completarán otros representantes del país como el embajador en Francia y el Principado de Mónaco, Jamie McCourt, informó este miércoles la Casa Blanca.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales, Marie Royce, y Seema Verma, administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud, también se desplazarán a la ciudad francesa.

De este modo, el perfil de los componentes de la delegación estadounidense es inferior al que mandó el expresidente Barack Obama (2009-2017) a la final de la misma competición en 2015, en la que se impuso Estados Unidos a Japón (5-2).

En ese caso, el entonces vicepresidente Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, fueron los representantes de mayor rango.

Este anuncio llega en medio de la polémica generada hace unos días cuando Trump cargó contra una de las capitanas de la selección nacional, Megan Rapinoe, por haber rechazado ir a la Casa Blanca en caso de ganar la el Mundial.

"La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la p... Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (...) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!", dijo Trump en Twitter.

En otro tuit, el mandatario explicó que no había invitado hasta el momento al equipo nacional femenino de fútbol porque aún no han ganado la competición.

Sin embargo, usó esa red social para invitar a la totalidad de la selección nacional femenina "gane o pierda".

"Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas", advirtió Trump.

Los comentarios del presidente llegaron después de que Rapinoe asegurase a la revista Eight by Eight que no iría a la "p... Casa Blanca" y dijera que tampoco esperaba que Trump las invitara en caso de ganar el Mundial.

Rapinoe, de 33 años y conocida futbolísticamente como Pinoe, es una de las capitanas de la selección nacional y juega de centrocampista o extremo en el Seattle Reign de la primera división femenina nacional.