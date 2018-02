Torneo Futsal Intercorregimientos llega a su gran final el 3 de febrero

El próximo sábado, 3 de febrero, será la gran final del Primer Torneo Futsal Intercorregimientos, actividad organizada por la Alcaldía de San Miguelito, para fomentar la práctica deportiva; la buena ocupación del tiempo libre y la integración familiar.

La cita será a partir de las 5:00 p.m. en el Gimnasio Orlando Winter, que está ubicado al lado del Colegio José Alfredo Cantón, en Mateo Iturralde, donde nueve equipos, representando los 9 corregimientos, más un equipo como invitado especial, jugarán esta gran final para seleccionar un campeón que será el que representará al distrito a nivel internacional.

El equipo campeón viajará a la República de Colombia, para jugar con sus homólogos en la disciplina de futsal; además, será el ganador de la “Copa Alcaldía de San Miguelito, Uniendo a los Barrios”, máximo galardón del torneo que, se prevé, expondrá el semillero de talentos del fútbol que tiene el distrito, donde las comunidades luchan por superar problemas sociales de arrastres, como los altos niveles de delincuencia.

En esta gran final, habrá más de 5 mil dólares en premio. En tanto, la mejor barra se hará acreedora de mil dólares, además, durante el partido, se estarán obsequiando diferentes premios.

Los equipos que se disputarán esta gran final del Torneo Futsal Intercorregimientos son: por el corregimiento Belisario Frías, el equipo de Cerro Batea vs El Poderoso; por Arnulfo Arias, Cocobolo vs Belén; por Belisario Porras, La Iglesia de Sinaí vs La Providencia; por Omar Torrijos, El Valle de San Isidro vs Los Andes; por Amelia Denis, Linda Vista vs El Bloque; por Victoriano Lorenzo, La Loma vs Las 500; por Rufina Alfaro, Las Praderas vs Brisas del Golf; por Mateo Iturralde, el equipo de Paraíso vs El Cristo y, por José Domingo, el equipo de Villa Guadalupe vs El Crisol.

En este primer torneo de futsal participaron alrededor de mil 296 jugadores, todos de San Miguelito, en edades de 17 a 23 años, quienes compitieron desde el pasado 18 de noviembre.

Cabe destacar que el equipo ganador del torneo, representará al distrito de San Miguelito en 2 partidos amistosos que se realizarán en Colombia.