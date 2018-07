El día soñado por Cristiano y el Juventus

Este 16 de julio se quedará en la memoria de Ronaldo y de los hinchas del Juventus, ya que marcó el comienzo de una nueva etapa en la brillante carrera del delantero portugués, tras nueve exitosas temporadas vividas en el Real Madrid.

"No diría que es un paso atrás, siempre es adelante. (El Juventus) es un equipo para ganar, ha ganado las siete últimas ligas italianas, ha estado últimamente en dos finales de 'Champions'", aseguró un sonriente Cristiano en su rueda de prensa de presentación.



La leyenda lusa expresó su agradecimiento a la hinchada del Madrid por el apoyo que le demostró, pero ya mira al futuro, convencido de que a sus 33 años sigue en gran estado de forma y capacitado para marcar la diferencia.



El gran día de Cristiano empezó a las 10.00 locales (8.00 GMT), cuando acudió al J Medical, el centro médico de propiedad del Juventus, para someterse al pertinente reconocimiento médico previo a la formalización de su fichaje por el conjunto turinés.



A su llegada, Ronaldo fue recibido por cientos de aficionados que se reunieron en las afueras de la clínica y que no pararon de corear su nombre y de imitar el ya famoso grito "Siuuu" con el que el portugués celebra sus goles.



Antes de empezar las pruebas médicas, Cristiano salió a la calle para saludar a su nueva hinchada y se quedó durante algunos minutos firmando autógrafos ante unos "tifosi" en estado de euforia.



La leyenda lusa se quedó más de tres horas en el J Medical para completar el reconocimiento y a continuación formalizó su contrato con el conjunto turinés.



Firmó un acuerdo para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, a cambio de 31 millones de euros netos por año, lo que le convierte en el futbolista mejor pagado de la Serie A italiana (Primera División).



Sucesivamente, Ronaldo se desplazó a la ciudad deportiva de la Continassa, donde tomó contacto con los campos de entrenamiento y con su nuevo equipo.



Saludó cordialmente al técnico, Massimiliano Allegri, al capitán, Giorgio Chiellini o al bosnio Miralem Pjanic, y de allí acudió al Allianz Stadium, donde más de 200 periodistas procedentes de todo el mundo esperaban su rueda de prensa de presentación.



Ronaldo llegó acompañado por su madre, su novia, su hijo y su representante, Jorge Mendes, y se mostró extremadamente satisfecho por dar un nuevo paso en su trayectoria futbolística.



"Estoy muy concentrado y motivado para poder demostrar a los italianos que soy un jugador top. Pienso que no tengo que demostrar nada a nadie porque los numeros no engañan, pero tengo ambición y me encantan los desafíos", explicó Cristiano.



Y a quienes tienes dudas sobre su estado físico, ya que cumplió 33 años el pasado 5 de febrero, el portugués recordó que él es "diferente con respecto a todos los demás, a todos los jugadores que tienen 32, 33 o 34 años".



También explicó que tiene un vínculo particular con la afición del Juventus y la agradeció por la ovación que le dedicó en la última Liga de Campeones, cuando Cristianoanotó un golazo de chilena en el Allianz Stadium que lanzó al Madrid hacia el triunfo 3-0.



"Fue un momento bonito, especial, espectacular. Ser recibido de esa manera es bonito, da motivación. Gracias por la recepción e intentaré dar una respuesta en el campo. Muchas gracias, 'grazie mille'", comentó, concluyendo con un agradecimiento en italiano.



Finalmente, Cristiano enseñó su camiseta "bianconera" con el número 7, algo que convirtió definitivamente el sueño de la afición del Juventus en realidad.



El luso ya es nuevo jugador de la "Vecchia Signora", y está decidido a acompañarla de la mano hacia la gloria tanto en Italia como, sobre todo, en la Liga de Campeones.