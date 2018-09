Simeone: "Es una buena llamada de atención, primero para mí"

EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró justa la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo y "una buena llamada de atención y en un momento justo" porque ahora llega el parón liguero.



"Este partido es una buena llamada de atención, primero para mí. Contra el Rayo ya habíamos tenido diez minutos no buenos en el final y hoy nos pasó en el arranque del segundo tiempo, y ahí es mi responsabilidad absoluta porque seguramente no estuve claro en el intermedio", comentó en rueda de prensa.



Simeone incluso no quiso excusarse en el posible penalti a Nikola Kalinic en el segundo tiempo: "El partido no es bueno y no nos permite pararnos en esa jugada. Como es el último, parece que es el que menos bien hemos jugado pero no creo que sea así".



"No hicimos un buen partido y el Celta fue contundente en el inicio del segundo tiempo. En el primero tuvimos situaciones para elegir mejor y no lo pudimos hacer. Y luego ellos en cinco minutos acomodaron el partido y merecieron ganar", concluyó