La selecciones de Panamá y El Salvador comienzan su camino hacia Tokio 2020

La selecciones de Panamá y El Salvador comenzarán este miércoles sus caminar hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se enfrentarán en el partido de ida del preolímpico de la Concacaf.



Julio César Dely Valdés, seleccionador de Panamá, selló este martes su ciclo de preparación, para el partido de ida, con un entrenamiento a puerta cerrada.



Al final del trabajo, Dely Valdés señaló: "llegamos bastante bien, nosotros hemos acelerado un poco lo que es la preparación para este primer encuentro".



Sobre las sensaciones recogidas de los entrenamientos, el técnico afirmó que han sido "buenas" y los jugadores "han respondido a las expectativas que nosotros pensábamos".



Para el estratega los partidos contra El Salvador siempre "son complicados", pero está seguro que las "dos selecciones vendrán bien preparadas".



"Ambos pensamos en clasificarnos para el Preolímpico. El Salvador para Panamá siempre es difícil, aunque para El Salvador, Panamá también es difícil", comentó.



El último partido entre estos equipos en un Preolímpico de la Concacaf, data de agosto de 2015, con victoria para los canaleros 3-2 .



Guillermo Rivera, técnico de El Salvador, afirmó que será una "llave muy difícil" y advirtió que no llegan a Panamá a "pasear".



"Es difícil ahora el fútbol panameño, todo está cambiando y esta serie va ser muy pareja, porque nosotros no venimos a pasear, nosotros venimos a hacer una buena serie", apuntó.



"La selecta" se entrenó este martes en Panamá en la cancha de entrenamientos Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia.



"Esperamos hacer una buena serie de cara al preolímpico. Tenemos mucha ilusión y entusiasmo", señaló el estratega.



Rivera agregó que el objetivo del grupo es llevarse un buen resultado y poder definir la serie en la vuelta en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, el 21 de julio próximo.



"El objetivo es venir a sacar un resultado. Hay tres resultado, dos me gustan, el otro no. Ganar sería espectacular, ¿por qué no?", apuntó.



El Salvador no asiste a una ronda final de un Preolímpico de Concacaf desde el 2012 en Salt Lake, Utah, Estados Unidos. Esa generación dirigida por Mauricio Álfaro quedó tercera.



El ganador de esta llave le unirán en la ronda final a Estados Unidos, México y Canadá, a dos selecciones caribeñas y tres de Uncaf que saldrán precisamente de las series de El Salvador-Panamá, Nicaragua-Honduras y Guatemala-Costa Rica.