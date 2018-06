Seis clasificados para octavos y ocho eliminados a falta de una jornada

EFE

Seis selecciones ya están clasificadas para los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 a falta de que se dispute la última jornada de grupos, mientras que ocho ya están eliminadas.



Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica tienen el billete en el bolsillo. No obstante, ninguna sabe si pasará como primera o segunda de grupo.



Los conjuntos eliminados, pase lo que pase en la última jornada, que comenzará este lunes con la disputa de los partidos de los grupos A y B, son Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia



Equipos clasificados para octavos:



*Grupo A: Rusia y Uruguay



*Grupo C: Francia



*Grupo D: Croacia



*Grupo G: Inglaterra y Bélgica



Equipos eliminados:



*Grupo A: Egipto y Arabia Saudí



*Grupo B: Marruecos



*Grupo C: Perú



*Grupo E: Costa Rica



*Grupo G: Túnez y Panamá



*Grupo H: Polonia