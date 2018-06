Refuerzos para el Bolillo

EFE

La primera sesión sobre el campo de entrenamiento del Centro Olímpico de Saransk tras el debut de Panamá en un campeonato del Mundo, contó con el aliento extra de tres figuras relevantes en la historia del fútbol del país.



El legendario goleador Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, Gary Stempel y Jorge Dely Valdés saltaron al césped del recinto ubicado en el cuartel general de la expedición canalera en Rusia 2018.



La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), incluyó a la terna entre los invitados ilustres integrados en la delegación del equipo nacional centroamericano.



Hernán Bolillo Gómez reclamó su presencia en el centro del campo antes de iniciar la práctica. Es habitual que el preparador colombiano departa con sus hombres antes de arrancar cada sesión. El plantel forma un círculo en el centro. El Bolillo habla. Es una norma diaria. En esta ocasión, el seleccionador requirió la presencia de los tres invitados, acomodados en las afueras del terreno de juego.



El trío formó parte, por una vez, de la rutina de los jugadores del equipo nacional que normalizaron su actividad preparatoria tras la derrota contra Bélgica después de la relajada jornada del miércoles, solo con ejercicio en el interior de las instalaciones y con la tarde libre para pasear la ciudad.



Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, de 73 años, fue seleccionador nacional de Panamá, un cargo que ganó por su excelente e histórica reputación cuando fue futbolista. Fue el primer jugador en marcar un gol en una eliminatoria de clasificación para un Mundial con Panamá. Y eso quedará siempre.



Gary Stempel, técnico panameño, responsable del equipo nacional sub'17 y que tiempo atrás dirigió a la sub'20, a la que convirtió en la primera selección de Panamá en acudir a un Campeonato del Mundo, en el 2003 en los Emiratos Árabes.



Stempel, de padre panameño y madre inglesa, que vivió en Inglaterra y formó parte del equipo gestor del Millwall antes de establecerse en Centroamérica, disfruta de la experiencia en Rusia 2018 de Panamá.



Ahora el equipo sub'20 está en manos de Jorge Dely Valdés, exjugador de Panamá, hermano de Julio César Dely Valdés, el que fuera nombrado mejor deportista panameño del siglo XX y que estos días está en Málaga.



Considerado por muchos uno de los artífices del despegue del fútbol canalero, Gary Stempel realzó el mérito del combinado de su selección. "Estoy muy orgulloso de este equipo. Hasta la palabra orgullo se queda chica con todo lo que está pasando. Este es un equipo muy humilde y trabajador y está en un Mundial. Acabamos de hablar con los jugadores y les hemos dicho que no hay equipo que merezca más estar en este Mundial que se hable de alguien como de ellos", relató.



Para Dely Valdés Panamá ya ha superado la ansiedad que supone jugar un Mundial. "El tiempo es mucho más largo cuando tú te entrenas para jugar un torneo y más un Campeonato del Mundo. Desde el sorteo se conocen los grupos, las fechas y a partir de ahí van corriendo las semanas, día y meses y hay ansiedad. Eso ya se pasó. Ahora estamos a pocas horas para el segundo partido, estás liberado y eso va a ayudar mucho a que la ansiedad pase a otro lado", comentó.



Cascarita Tapia aún confía en las posibilidades de su país en Rusia 2018. "Solo les he dicho que se relajen. Que a pesar de la derrota con Bélgica no ha pasado nada. Ahora, ante Inglaterra, necesitamos los tres puntos. Creo que están comprometidos con eso y los van a conseguir", afirmó.



El exseleccionador se mostró orgulloso del equipo nacional canalero. "Estoy muy contento y orgulloso de este equipo. Espero que con Inglaterra lo hagamos mejor aún que contra Bélgica", concluyó Tapia, leyenda en el fútbol de Panamá.