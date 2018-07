Recogen firmas para que la FIFA revise partido entre Colombia e Inglaterra

EFE

Más de 170.000 aficionados colombianos han firmado una petición para que la FIFA revise el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 entre Colombia e Inglaterra.



La campaña, iniciada en la página web Change.org, asegura que en ese encuentro "existieron dos jugadas polémicas que no fueron sometidas" al VAR, el sistema de videoarbitraje, por lo que se insta al máximo organismo del fútbol mundial a que revise "estas dos acciones en pro de sentar un precedente de juego limpio, donde prime el buen juego, la legalidad y las garantías para las selecciones participantes".



La iniciativa ha recabado más de 173.000 adhesiones en menos de 24 horas y se ha marcado como objetivo llegar, como mínimo, a las 200.000 firmas.



"En el transcurso del partido de octavos de final disputado el 3 de julio de 2018 entre Colombia e Inglaterra (...) existieron dos jugadas polémicas que no fueron sometidas a revisión del Video Assistant Referee, 'VAR', las cuales tuvieron una incidencia enorme sobre el desarrollo y resultado final del partido", reza la petición.



"1) Penalti a favor de Inglaterra por una falta inexistente y que fue, evidentemente, juzgada de manera errónea por el arbitro FIFA Mark Geiger. 2) Gol legítimo de Carlos Bacca en una jugada en donde el arbitro juzgó de manera errónea que había ilegitimidad al considerar que al producirse el gol había dos balones dentro del terreno de juego, cosa que las cámaras de televisión comprobaron", prosigue.



"Es en estas dos jugadas donde el criterio del colegiado dirige el rumbo del partido a favor de la selección inglesa, no teniendo razón en ninguna de las dos. Se solicita a la FIFA que se pongan a revisión estas dos acciones en pro de sentar un precedente de juego limpio, donde prime el buen juego, la legalidad y las garantías para las selecciones participantes", apunta la iniciativa en la página Change.org.



La Selección Colombia cayó el pasado martes por penaltis ante Inglaterra en Moscú y se despidió del Mundial de Rusia 2018 en octavos de final.



Hace cuatro años, en Brasil 2014, el conjunto 'cafetero' fue derrotado por el país anfitrión (2-1) en la ronda de cuartos y un gran número de aficionados colombianos también culpó de la caída al colegiado de ese partido, el español Carlos Velasco Carballo.