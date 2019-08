El PSG rechaza la oferta del Barça por Neymar y quiere dinero, dice RMC Sport

EFE





El París Saint Germain (PSG) ha decidido poner más presión al Barcelona en la negociación por la posible compra de Neymar al rechazar su oferta, que incluye un cheque y un par de jugadores, y exigir que le pague el dinero que pide por el astro brasileño, según "RMC Sport".



Una fuente del club francés citada por este medio indica que los responsables del Barça saben lo que queremos desde el principio "y están todavía lejos".



Según su explicación, teniendo en cuenta que el mercado termina el próximo lunes, el PSG no tiene tiempo material para cerrar los acuerdos con los jugadores propuestos por el club catalán a cambio del delantero brasileño.



La cuestión es que esos jugadores, y muy particularmente el internacional francés Ousmane Dembélé, no quieren irse.



Por eso, el mensaje al Barcelona es que o paga lo que reclama el equipo de la capital francesa, que tuvo que abonar 222 millones de euros hace dos años para fichar a Neymar, o el brasileño se quedará donde está. Tiene contrato para tres temporadas más.



Las primeras reacciones en París al conocerse la propuesta del Barcelona eran de optimismo prudente, aunque con un gran signo de interrogación por Dembélé.



De acuerdo con las versiones de la prensa francesa, el Barça ofrecía algo 130-140 millones de euros, el traspaso definitivo de Ivan Rakitic y el préstamo del internacional francés durante una temporada. El paquete global se valoraba en 200 millones de euros, cifra próxima a los 222 millones de la operación récord de 2017.



Pero cuando se filtró ese plan, el agente de Dembélé volvió a repetir que no se irá del Barcelona.



Para intentar convencerlo de que cambie de posición, este miércoles contactó con él el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, que lo conoce bien por haberlo tenido bajo sus órdenes en el Borusia de Dortmund en la temporada 2016-2017. Ya lo había intentado a comienzos del verano, sin éxito.