El Real Madrid supera al Manchester United como club con mayor valor mundial

El informe de estudio no se centra en los aspectos deportivos, sino que recoge los éxitos económicos desarrollados en esta "industria del entretenimiento".



KPMG ha desarrollado cinco métricas para desarrollar su estudio. El nivel de rentabilidad de un club (coste personal), la popularidad por su posición en medios sociales, si el estadio es de su propiedad o no como activo financiero, el valor de los jugadores que configuran la plantilla y el mercado de retransmisión en cada lugar.



Con este planteamiento se desarrolla el estado de cada club hasta centrarlo en una clasificación con los 32 de mayor valor mundial, entre los que se encuentran seis equipos españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Sevilla y Villarreal.



"El mensaje es que la economía del fútbol va muy rápido y la transformación de los clubes en empresas de entretenimiento con ingresos elevados se está convirtiendo en norma", dijo Andrea Sartori, director Global de Deportes de KPMG..



Respecto a la concentración del valor por país, Inglaterra tiene un 43,4% de cuota de clubes, seguido de España (22,1%), Alemania (12,8%), Italia (11,7%) y Francia (5,7%), en una clasificación que cierran Turquía, Portugal y Escocia.



Sin embargo, por clubes, el valor del Real Madrid ha subido un 41%, mientras que el del Manchester United solo lo ha hecho un 21%. En esa clasificación de clubes el tercero es el Bayern de Múnich, el cuarto el Barcelona, el quinto el Manchester City, el sexto el Chelsea, el séptimo el Liverpool, el octavo el Arsenal, el noveno el Tottenham y el décimo la Juventus. Undécimo queda el PSG.



"A la larga los resultados deportivos en el campo permiten otros ingresos, pero los clubes ingleses, en estos últimos años, se están gestionando de manera más empresarial, dónde el objetivo no es necesariamente la victoria en el campo. El Arsenal es un buen ejemplo", dijo Sartori.



El informe refleja la polarización que existe en el fútbol entre las "cinco economías más grandes de Europa", en gran parte también por la venta de los derechos de retransmisión.



"Los activos de música, deporte y entretenimiento están por encima de cualquier otra cosa. El fútbol es una pasión que la gente vive y eso se ve en el ejemplo de que a veces bajan los mercados, pero mejoran los resultados del fútbol", confesó Stephen Duval, director de 23 Capital.



Respecto a los clubes medianos o pequeños, se habló de su posibilidad de crecimiento a través de la inclusión de publicidad en sus estadios, la transmisión de jugadores, los ingresos comerciales, el fomento de la cantera y las nuevas soluciones del mercado que permite la tecnología.