El Real Madrid pone pie y medio en semifinales al vencer a la Juventus

El Real Madrid asestó un golpe definitivo al Juventus y dio un paso de gigante hacia las semifinales de la Liga de Campeones con un triunfo por 0-3 en Turín, con dos tantos de Cristiano Ronaldo, que firmó uno de 'chilena', y otro de Marcelo.

Sergio Ramos recibió una cartulina amarilla en Turín que le impedirá jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que por el Juventus no podrán disputar el argentino Paulo Dybala y el uruguayo Rodrigo Bentancur.

Ramos estaba apercibido y a los 54 minutos recibió la amonestación por una entrada por detrás a Dybala tras la que se llevó un golpe en la cara. "Ha sido la primera vez que me han dado un porrazo en la nariz y me llevo tarjeta. Viendo el resultado es lo mejor antes de correr el riesgo de perderme semifinales", aseguró tras el partido.



Con Nacho Fernández lesionado, la próxima semana tendrá que decidir Zinedine Zidane entre Jesús Vallejo o retrasar la posición de Casemiro para la vuelta en el Santiago Bernabéu.



Por el Juventus no podrán jugar Dybala que fue expulsado en el minuto 66 tras dos cartulinas amarillas, la segunda tras clavar los tacos en un salto a Dani Carvajal. Ni Betancur que estaba apercibido y fue amonestado a los 26 minutos por una patada a Casemiro