El Real Madrid estrena liderato ante un Leganés que busca repetir hazaña

Desde el 20 de agosto de 2017, en el inicio de la pasada temporada en una Liga que se torció desde la segunda jornada para los intereses del equipo por entonces dirigido por Zinedine Zidane, el Real Madrid no ocupaba el primer puesto de la clasificación.



El inicio con Julen Lopetegui al mando con triunfos ante Getafe (2-0) y Girona (1-4) han impulsado el inicio con un calendario asequible para que su Real Madrid, después del traspié en la Supercopa de Europa, vaya creciendo en fútbol y mejorando sensaciones como equipo.



Ante el Leganés ya se espera la inclusión en el equipo titular de Luka Modric, reconocido finalmente con galardones individuales como el recogido como mejor jugador de la última edición de la Liga de Campeones. Su tiempo de suplencia en los tres partidos oficiales del curso mientras mejoraba su tono físico llega a su fin y Lopetegui debe decidir de quien prescinde en el centro del campo. Descanso a Kroos o meter a Isco en los tres de arriba para sentar a Marco Asensio son las opciones.



Hasta el parón por partidos de las selecciones, Lopetegui no tiene en mente cambiar la situación actual de la portería. Se espera que Keylor Navas siga siendo el titular y Thibaut Courtois esperando el momento de su debut. En defensa podría regresar al once Raphael Varane por Nacho.



Mientras, el Leganés sueña con repetir la campanada copera del Santiago Bernabéu, en una noche de mal recuerdo para los madridistas y que dejó tocado durante semanas al equipo que dirigía Zinedine Zidane. Desde entonces muchas cosas han cambiado en el conjunto blanquiazul, que tras la salida del técnico Asier Garitano afronta un nuevo proyecto de la mano del argentino Mauricio Pellegrino.



El plantel no sabe de momento lo que es conseguir la victoria en partido oficial, si bien ha dejado buenas sensaciones en sus dos encuentros ligueros previos ante el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, perdiendo el primero en los instantes finales y empatando el segundo tras remontar un 0-2 adverso.



La idea es pues mostrarse competitivos y seguir buscando los tres puntos para salir airosos de un duro calendario en este arranque de campaña, que les ha emparejado no solo con el Real Madrid sino también con otros clubes punteros como el Villarreal y el Barcelona en las próximas jornadas.



En una semana en la que un referente como el brasileño Gabriel Pires se despidió para poner rumbo al Benfica, llega el plantel con varias bajas de consideración. Así, se lo pierden por lesión el argentino Alexander Szymanowski, capitán del equipo, y el ex barcelonista José Manuel Arnaiz. En cuanto a Ezequiel Muñoz, es duda.



Además tampoco estarán disponibles el guardameta ucraniano Andriy Lunin y el centrocampista Óscar Rodríguez. Cedidos ambos por el rival, una cláusula en el contrato impedirá que se midan a su club de procedencia.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Juanfran, Siovas, Omeruo, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Gumbau; El Zhar, Rolan, Michael Santos; y Carrillo.



Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés)



Estadio: Santiago Bernabéu



Hora: 20.45



Puestos: Real Madrid (1º. 6 puntos) Leganés (12º. 1 punto)



La clave: el buen momento de liderazgo de Gareth Bale que extiende una racha de tanto por partido desde el final del curso pasado.



El dato: el Real Madrid no era primero en Liga desde el 20 de agosto de 2017; el Leganés desde que está en Primera solo ha marcado un gol en los cinco encuentros ligueros jugados como visitante ante equipos madrileños. Fue el pasado curso en el Santiago Bernabéu (2-1).



La frase:



Lopetegui: "El Leganés tiene un punto pero mereció ganar los seis".



Pellegrino: "El Real Madrid, sin Cristiano, sigue siendo el Real Madrid", dijo sobre la situación de su rival tras la salida del portugués Cristiano Ronaldo



El entorno: el Santiago Bernabéu mejorará su entrada ya en septiembre tras la pobre imagen ofrecida en el estreno liguero con poco más de media entrada.