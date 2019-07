Las razones de la expulsión de Messi, según el acta arbitral

EFE





El delantero argentino Lionel Messi fue expulsado este sábado durante el partido por el tercer puesto de la Copa América contra Chile por "confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego", según el acta del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar.



El árbitro ha marcado el "item 6" de los motivos de la expulsión, con la aclaración de que lo elige "ante la falta de opciones". El mismo señala como uno de los motivos "por confrontar con el adversario en un incidente sucedido cuando el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al advesario" (el chileno Gary Medel, que también fue expulsado).



El camisa 10 de la Albiceleste fue expulsado junto con el central chileno en el minuto 37 tras una trifulca entre ambos que el árbitro castigó con roja directa, una decisión que ratificó el VAR.



En el caso de la roja a Medel, Mario Díaz de Vivar dijo que el zaguero de la Roja "propinó con brutalidad golpes con el pecho y brazo al adversario (Messi) hasta ser contenido por sus compañeros".



La decisión fue ampliamente criticada por los técnicos de ambas selecciones, el argentino Lionel Scaloni y el colombiano Reinaldo Rueda, y por los propios protagonistas de la acción.



"Es un lance del partido que pasa mucho, él (Medel) juega siempre al limite y bueno, una vez pasan estas situaciones en el partido, creo que el arbitro se excedió un poco, porque con la amarilla para dos, hubiese terminado, pero bueno", señaló Messi.



"El árbitro se manejó súper mal, era una amarilla para los dos y se terminaba todo. No fue falta. El árbitro se equivocó y nos expulsó mal a los dos", apuntó Medel.



Argentina se colgó la medalla de bronce de la Copa América 2019 después de vencer este sábado a Chile por 2-1 en el Arena Corinthians de Sao Paulo, gracias a los goles de Sergio Agüero (m.12) y Paulo Dybala (m.22).