El presidente de Catar 2022 evita comentar la investigación a Platini

"Lo que sé es que es una investigación en curso en Francia, no comentamos sobre investigaciones en curso", dijo Al Khater en una entrevista concedida en Sao Paulo a las agencias internacionales de noticias después del nombramiento del excapitán de la selección brasileña Cafú como nuevo embajador del Mundial de Catar 2022.



Platini, expresidente de la UEFA y antigua estrella del fútbol mundial, permaneció el pasado 18 de junio durante 15 horas detenido para ser interrogado por un caso de presunta corrupción en la atribución a Catar del Mundial de 2022.



La Fiscalía Nacional Financiera trata de determinar si el ex número 10 de la selección francesa y de la Juventus de Turín, que este viernes cumple 64 años, participó de forma irregular en la compra de votos para que el país del Golfo Pérsico fuera designado sede de esa competición.



Al Khater, primer ejecutivo de la organización del próximo Mundial, afirmó: "En los últimos diez años Catar ha sido muy mencionado en el mundo y esto nos deja felices, pero también lo estamos por el hecho de que todas las acusaciones que han lanzado contra nosotros se descubrió que no tienen fundamento alguno".



"Esta investigación de Michel Platini es sobre la Copa de Europa y sobre el Mundial de Rusia 2018, entonces esto no es algo exclusivo de Catar", subrayó el ejecutivo.



Así, Al Khater señaló que las últimas noticias no afectan los planes de organización para acoger el primer mundial en tierras árabes.



"Vamos a seguir según lo planeado, con mucha confianza, estamos aquí en Brasil, con la esperanza de que nuestro equipo clasifique a la próxima fase (de la Copa América 2019), mejorando nuestro fútbol, y alistándonos para la Copa de 2022", apuntó.



En ese sentido, comentó que el Mundial tendrá "disponibilidad de acomodaciones para todos, especialmente algo que sea asequible y quepa en el bolsillo de todos" y destacó que el segundo estadio ya fue inaugurado y otros dos estarán listos este año, además de dos nuevas líneas del metro, que se suman a la que ya está operando.



Respecto a una posible prohibición de consumir alcohol durante la celebración del Mundial, el dirigente catarí dijo: "El alcohol es algo legal y disponible en Catar, no como en otros países del mundo, pero no es algo que forma parte de nuestra cultura La hospitalidad sí que lo es", agregó el directivo.



Según Al Khater, "Catar es una mezcla de las diferentes comunidades internacionales y queremos atender a todo el mundo, por eso (el consumo de bebidas alcohólicas) va estar disponible en ciertas áreas designadas".



El primer ejecutivo de Catar 2022 se refirió también a la participación catarí en las Copas Américas de Brasil 2019 y Argentina-Colombia 2020 como parte de la preparación de la selección anfitriona del próximo Mundial.



"Todo mundo está orgulloso de la selección que ganó la Copa de Asia 2019, es un equipo muy joven, que ha venido jugando desde hace diez años, y aquí en la Copa América está obteniendo mucha experiencia, jugando un fútbol más físico, más rápido. Creo que lo han venido haciendo muy bien", apuntó.



Después del empate 2-2 ante Paraguay y de la derrota por la mínima diferencia ante Colombia, en Sao Paulo, por el Grupo A, el dirigente consideró que "aún hay oportunidad para clasificar a la próxima fase" en el partido frente a Argentina, en Porto Alegre.



"Todos estamos orgullosos del equipo", expresó Al Khater, quien elogió el "buen trabajo" del técnico español Félix Sánchez, quien "conoce muy bien" a los jugadores, por estar con ellos desde 2005.



Así, para el ejecutivo, "es un buen tiempo, han crecido con él y los conoce muy de cerca. Creo que el entrenador Sánchez tiene la mezcla perfecta de lo que se necesita para obtener lo máximo de este equipo".



Al lado del secretario general del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Catar, Hassan Al Thawadi, Al Khater participó del acto que nombró a Cafú como embajador del próximo mundial.



El brasileño se sumó así al grupo de embajadores del que ya formaban parte los exjugadores Xabi Hernández, de España, y Samuel Eto'o, de Camerún, ambos ahora técnicos en la liga catarí, y al extenista y periodista deportivo local Mohammed Saadon Al Kuwari.