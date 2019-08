Presentan a Guadalajara como sede del Preolímpico para Tokio 2020

EFE





La ciudad mexicana de Guadalajara fue presentada este miércoles como la sede del torneo preolímpico masculino de la Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) rumbo a Tokio 2020.



Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció que del 20 de marzo al 1 de abril los estadios Jalisco y Akron albergarán los partidos en los que ocho selecciones de la región buscarán uno de los dos cupos para acudir a la justa.



"Celebramos que un Preolímpico regrese a nuestro país, al estado de Jalisco, una región en el país que ha apoyado el desarrollo del deporte de manera histórica con grandes resultados no solo en el fútbol", afirmó Luisa.



Por primera vez en 15 años este torneo clasificatorio saldrá de Estados Unidos y volverá a Guadalajara, que fue sede en 2004, previo a Atenas 2004.



Philippe Magglio, secretario general de Concacaf, informó que aún están en proceso de definir el calendario de partidos en los que competirán México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador y Honduras, además de los dos equipos que salgan del clasificatorio del Caribe de septiembre próximo.



De Luisa reveló que tanto el estadio Jalisco sede de los equipos Atlas y Leones Negros como el Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, serán sedes los partidos de un grupo en cada caso y la sede de la final se definirá en las próximas semanas.



Respecto a la selección mexicana afirmó que esperan que el equipo dirigido por Jaime Lozano que podría ir a Tokio esté formado por los mejores jugadores sub'23, aunque es posible que no puedan contar con quienes militan en el extranjero como el delantero Diego Láinez, del betis de la liga española.



"Muchos de los jugadores participaron en el torneo de Tulón, luego en los Juegos Panamericanos con la medalla de bronce; ese grupo se sigue modificando para tratar de tener el mejor equipo posible hacia Tokio 2020. No va a ser fácil que nos presten jugadores fuera de México en fechas no FIFA, pero haremos las gestiones para tener el mejor cuadro posible", adelantó.



El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantó que con la elección de la capital del estado como sede buscarán que el equipo mayor de la selección mexicana pueda disputar algunos amistosos en esta ciudad en el proceso de preparación al Mundial de Catar 2022.



Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas del Mundial del 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá.