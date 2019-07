Más premios y no descenso en el Torneo Apertura 2019 del fútbol de Panamá

EFE





Mejores premios económicos, cobertura médica y el no descenso son novedades que traerá el Torneo Apertura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol, que arrancará el próximo sábado, y que buscan convertirla en la "más importante de Centroamérica".



"El campeón se llevará 35.000 dólares (hasta ahora eran 20.000 dólares) y habrá cobertura médica de 100.000 dólares por cada jugador", anunció este jueves en rueda de prensa el presidente de Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias.



El subcampeón recibirá 10.000 dólares, el primer y segundo clasificado recibirán 7.500 dólares, y del tercero al sexto de la tabla general les corresponderá 5.000 dólares.



Arias resaltó que en este renovado torneo "el jugador será la figura principal", y es por eso que buscan con estos incentivos que el fútbol en Panamá "sea una profesión".



"Esperamos lograr la promesa que hicimos de convertir a la Liga Panameña de Fútbol en la más importante de Centroamérica. A eso aspiramos y esta temporada es el primer paso en esa dirección", expresó.



Otras de las modificaciones que es que en esta competencia no se contará con descenso. Por lo que la tabla de posiciones no influirá para el próximo campeonato.



"No habrá descenso", señaló Arias y reveló que para el próximo año se añadirán dos franquicias más, llevando al torneo a 12 equipos.



"Estas franquicias son Veraguas FC y Azuero FC, tratando de expandir y regionalizar el fútbol en Panamá", indicó Arias.



Apuntó que este será el último torneo con la connotación de Apertura en el segundo semestre del año.



"A partir del 2020, la temporada será en orden cronológico", amplió.



El Atlético Chiriquí y el Club Atlético Independiente pondrán en marcha el sábado próximo el torneo Apertura 2019, que tendrá un coste de 1.600.000 dólares, según el ente federado.



La primera fecha se completará el domingo con los partidos: Alianza-Árabe Unido, Costa del Este-CD Universitario, Sporting San Miguelito-Plaza Amador y San Francisco-Tauro.