La Policía brasileña investiga si modelo presentó una acusación falsa contra Neymar

EFE





La Policía brasileña investiga si la modelo Najila Trindade Mendes de Souza presentó una denuncia falsa de acusación por violación contra Neymar, delantero de la Canarinha y del París Saint Germain, informaron este martes las autoridades.



"Toda persona que mueve al Estado, a la Policía, por una falta a la verdad puede ser castigada y existe, sí, una investigación contra ella", declaró este martes a periodistas el director del Departamento de la Policía Judicial (Decap), Albano de Paula Santos.



La Policía Civil del estado de Sao Paulo había presentado el pasado 12 de junio una denuncia por "calumnia" contra la modelo.



La denuncia fue interpuesta en la Comisaría Sexta de Santo Amaro, en el sur de Sao Paulo, luego de que el comisario José Fernando Bessa considerara como calumniosas acusaciones hechas por la joven en una entrevista que concedió al canal de televisión SBT.



En la entrevista al programa 'Conexao Reporter', la modelo acusó de corrupción a la Policía Civil.



Al ser interrogada sobre el supuesto hurto de una tableta en la que decía tener las pruebas contra Neymar y que se le recordara que las huellas dactilares encontradas por las autoridades en su apartamento eran tan sólo las de ella misma y de su empleada de confianza, Trindade respondió: "La Policía está comprada, ¿o no?".



El lunes, la Policía Civil de Sao Paulo se abstuvo de formular cargos penales contra Neymar tras concluir la investigación preliminar por la denuncia en que la modelo acusó de violación al futbolista, en una agresión sexual supuestamente cometida el 15 de mayo en un hotel de la capital francesa.



La jefa policial Juliana Lopes Bussacos, titular de la sexta Comisaría de Defensa de la Mujer de Sao Paulo, concluyó en su informe que no existen elementos suficientes para acusar formalmente a Neymar de los delitos de violación o de agresión y habrían contradicciones en las acusaciones.



El proceso, sin embargo, aún no fue archivado ya que la Fiscalía tiene un plazo de quince días para manifestarse, y puede pedir que se archive el caso, que se realicen nuevas diligencias para levantar posibles pruebas o incluso hasta ofrecer denuncia penal para que la Justicia decida si abre o no proceso.



En su denuncia, la modelo, de 26 años, afirmó que viajó a París para mantener relaciones sexuales consentidas con el delantero el pasado 15 de mayo, pero que, estando en un hotel, cambió de opinión en el último momento porque el futbolista no tenía preservativos, y que fue entonces violada por el jugador del PSG.



La denunciante entregó a la Policía un vídeo de un minuto en que se puede ver a ella misma golpeando a Neymar, mientras le acusa de agredirle y dejarla sola en el hotel la noche anterior.



La modelo dijo que en otros seis minutos del mismo vídeo contendrían elementos que comprobarían que el astro brasileño la agredió sexualmente pero después alegó que le habían robado el móvil en que supuestamente los tenía archivados.



El futbolista del PSG asegura que la relación entre ambos fue consentida y el pasado 13 de junio, tras rendir testimonio ante las autoridades -cuyo contenido permanece en sigilo- se mostró confiado en ser declarado inocente.



Neymar también tuvo que rendir testimonio ante la justicia en Río de Janeiro por un supuesto delito cibernético que podría haber cometido al publicar en sus cuentas de redes sociales la conversación que mantuvo con la modelo y en la que aparecen fotos íntimas de la misma.