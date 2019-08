Piqué dice que es Neymar quien debe decidir sobre su regreso al Barcelona

EFE





El jugador del Barcelona Gerard Piqué considera que tiene que ser Neymar Jr. el que “se manifieste” sobre su continuidad en el Paris Saint Germain (PSG) y su posible regreso al equipo catalán.

“Al final tiene que ser él que se manifieste, aquí hablamos con él pero son conversaciones privadas y creo que no es oportuno decir lo que hablamos, al final es él el que tendría que salir en este caso”, dijo el defensa azulgrana.



En esa línea, Piqué dijo que aunque hubo parte de la afición que quedó “descontenta” por su salida del club catalán, “hay muchísima gente que estuvo muy contenta por su rendimiento”. Sin embargo, remarcó que el equipo actual es “lo suficientemente importante para optar a todos los títulos”.



“Es una operación muy complicada con el París Saint Germain, pero el equipo que tenemos ahora es lo suficientemente importante y con grandes condiciones como para poder optar a todos los títulos”, indicó.



El FC Barcelona llegó anoche a la ciudad de Miami para disputar uno de los dos partidos contra el Nápoles. El encuentro tendrá lugar este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida), donde el conjunto se ha entrenado a las órdenes de Ernesto Valverde.



La gran ausencia en este viaje por tierras americanas es la del argentino Messi, que última hora fue baja debido a una lesión en el sóleo de su pierna izquierda



El jugador catalán confía en que “se recupere lo antes posible”, aunque lamentó que “el calendario (deportivo) no ayuda”.



“Cada vez más tenemos menos vacaciones, cada vez más las ligas empiezan antes, las temporadas terminan más tarde, con el riesgo de que una pequeña lesión te haga perder algún partido de liga, y parece que eso no va a cambiar, va a ir a peor”, afirmó.



Aunque admitió que en el equipo hay buenas sensaciones de cara a la próxima temporada, señaló que “hay que controlar la expectativa porque sino nos acabaremos haciendo daño”.



Por eso, comentó que se ha de “tener el objetivo de ganarlo todo, pero también hay que tener los pies en el suelo y saber que la Liga es siempre el primer objetivo”.



“Eso significará que hemos sido regulares, que hemos hecho una buena temporada y la Champions, claro que hay ganas de ganarla, pero sabemos de la dificultad que eso comporta”, agregó.



Sobre eso, lamentó que “si no ganamos el triplete cada año parece que sea un mal año” y cree que Leo Messi, con el discurso que dio en el Trofeo Gamper, “lo que quiere es enchufar a todo el mundo, desde la afición a los propios jugadores, para que sea un gran año”.



“Un año es larguísimo, pueden pasar mil cosas y lo más importante es estar preparados, utilizar esta pretemporada para estar preparados para empezar la Liga y, a partir de ahí ya veremos”, manifestó al tiempo que admitía que su objetivo es “llegar a marzo y abril vivos en todas las competiciones”.



El catalán también elogió la figura de Carlo Ancelotti en el fútbol europeo y señaló que el italiano es “un grandísimo entrenador”.



“Ancelotti y su palmarés hablan por sí solos, ha entrenado a grandísimos clubes, lo tuvimos en la Liga, en el Real Madrid, y ganó la Champions, allá donde va triunfa”, dijo.



Junior Firpo también compareció en la sala de prensa junto a Gerard Piqué. El exjugador del Real Betis dijo que está muy contento con la “acogida del vestuario” y quitó hierro a la polémica de sus tuits.



“La acogida de todos los compañeros ha sido magnífica, eso es algo que se hace cuando uno es joven, sin más, ya he respondido a eso y no hay que darle más importancia”.



Dice que estos días está “viviendo unas horas un poco frenéticas” y que ha tenido poco tiempo para descansar. “Mañana hay partido, pero tengo ganas de jugar al lado de mis compañeros, que seguro que me lo ponen todo mucho más fácil”, indicó.



También dijo que tiene “muchas ganas de demostrar” que es capaz de jugar en el FC Barcelona, aunque es consciente de que Jordi Alba puede hacerle sombra.



“Jordi es un gran referente para todos nosotros, para todos los laterales izquierdos a nivel de fútbol mundial, sé que crearle competencia es muy difícil pero intentaré ponérselo lo más difícil al míster para que nos ayude a crecer a los dos”, comentó.