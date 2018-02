El París Saint Germain sufre pero da un nuevo paso hacia el título

EFE

El París Saint Germain, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, dio un nuevo paso hacia al título liguero, tras imponerse este sábado por 0-3 al Lille, un marcador que no reflejó los numerosos problemas que los de Unai Emery tuvieron para doblegar a los "dogos".



De hecho, el Lille fue quien dispuso de la primera gran ocasión para adelantarse en el marcador, gracias a un remate a los 18 minutos del marroquí Hamza Mendyl, al que respondió con una sensacional parada el guardameta visitante Alphonse Areola.



Ausente Kylian Mbappe, sancionado por la tarjeta roja directa que vio el pasado martes ante el Stade Rennais en la semifinales de la Copa de Liga, el técnico español Unai Emery apostó por el argentino Ángel Di María como compañero del uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar en la punta de ataque.



Un "tridente" que, pese al monopolio casi absoluto del balón del que gozó el conjunto parisino en la primera mitad, careció de la eficacia necesaria para superar el sólido entramado defensivo que desplegó el Lille.



Tuvo que ser un defensa, el lateral español Yuri Berchiche, el encargado de romper el muro local, tras firmar en el tiempo de prolongación del primer período el 0-1, al recoger un balón muerto e el área tras un mal despeje de la defensa local.



Un gol no exento de polémica, ya que el uruguayo Edinson Cavani, el destinatario de pase de Neymar, y que dio origen al balón que finalmente Yuri Berchiche envió a las redes pareció en posición de fuera de juego.



Pero ni con el marcador a favor acabaron los problemas del París Saint Germain, que nuevamente tuvo que encomendarse a su guardameta Areola para evitar la igualada del Lille, en un lanzamiento de falta botado a los 48 minutos por el marroquí Anwar El Ghazi.



Una magnífica ocasión que pudo punto y final a cualquier posibilidad del Lille de arañar un punto al todopoderoso París Saint Germain, que añadió a su juego en la segunda mitad la falta de puntería de la que había adolecido en el primer tiempo.



Tal y como demostró el brasileño Neymar, que minutos después de desaprovechar una gran ocasión para marcar, firmó a los 77 minutos el momentáneo 0-2 con un sensacional lanzamiento de falta, que significó el decimoctavo tanto del internacional brasileño en el campeonato francés.



Aunque si extraordinario fue el remate de Neymar no menos sublime fue el golpeo del argentino Giovani Lo Celso, que estableció en el minuto 87 el definitivo 0-3 con un sutil vaselina desde la frontal del área.



Con esta victoria el París Saint Germain aventaja en once puntos al segundo clasificado de la Liga francesa, el Marsella, que goleo el viernes por 6-3 al Metz, en espera del duelo que enfrentará mañana al Lyon, tercero, con el Mónaco, cuarto.