Panameños Birbragher y Morán gozan cada segundo de su experiencia en Moscú

Los panameños Diego Birbragher y Julio Morán señalaron hoy a Acan-Efe que gozan cada minuto de la experiencia de ser parte del programa Football for Friendship (F4F), que se desarrolla en Moscú y reúne a niños y jóvenes de todo el mundo.

Birbragher, de 12 años y quien desarrolla el rol de periodista juvenil en el evento, logró este martes entrar a la cancha a jugar al fútbol y señaló que aunque "ha sido difícil, ha sido una buena experiencia".

Agregó que comunicarse en inglés con los demás chicos no ha sido el problema, sino que "a veces me cansó de hablar inglés, extrañó a mi país, extraño el calor, a mi gente, a mi familia y amigos, pero es una bonita oportunidad, estoy agradecido con Dios y con todos los que me han permitido estar aquí".

Sobre su papel hoy en la cancha manifestó sentirse bien, a pesar de tener un mes sin jugar por una lesión.

Diego confesó que se le permitió llegar con una consola de vídeo juegos, artefacto que ha unido mucho a su equipo, debido a que se reúnen en su habitación para jugar. Morán, quien es técnico juvenil y dirige el equipo donde juega Diego, confirmó esta situación, al decir que "casualmente nosotros traíamos una consola de vídeo juegos, pero se juega si se gana, eso es parte de la convivencia con los otros chicos".

Morán también manifestó esta experiencia es impresionante. "Hay que tener mucha paciencia, porque no todos hablamos el mismo nivel de inglés, pero igual siempre tratamos de comunicarnos y convivir con los demás", señaló Morán y Birbragher son los representantes panameños, que junto a niños y jóvenes de 211 países y regiones participan en la sexta edición del programa "Football for Friendship", que se desarrolla días antes de que arranque la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018.

El F4F es el programa social infantil internacional implementado por la compañía Gazprom, socio oficial de la FIFA y la Copa Mundial Rusia 2018.