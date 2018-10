El panameño Rolando Blackburn disfruta de su buen momento en Bolivia

EFE

El delantero del The Strongest Rolando Blackburn está contento con su desempeño en el equipo líder del torneo boliviano al igual que con su convocatoria a la selección de Panamá, aunque ha dicho este viernes que aspira a más.



'El Toro' Blackburn es uno de los goleadores del torneo Clausura de Bolivia con 12 tantos, los mismos del argentino Marcos Riquelme del Bolívar también de La Paz.



"Estoy contento y agradecido con Dios, con mis compañeros y esperemos seguir así en lo que resta del torneo", dijo a Efe el jugador nacido hace 28 años en San Joaquín.



The Strongest, al mando del venezolano César Farías, lidera el torneo Clausura con 28 puntos al cabo de la decimotercera jornada.



El exjugador del Sporting Cristal peruano y Deportivo Saprissa costarricense fue convocado por segunda vez a la selección de Panamá para los amistosos de este mes con Japón y Corea del Sur.



"Espero que las cosas se den allá como se están dando acá", dijo.



Manifestó que "siempre aspira a más cosas", pero por el momento está enfocado en mantenerse como goleador y en su desempeño en los amistosos con su selección.



"Solo espero tener vida y salud para seguir así como vengo, no tengo límites, cada día quiero más y espero que se sigan dando las cosas", declaró.



'El Toro' dijo que espera conseguir "paso a paso cosas buenas para el club" boliviano.



Blackburn llegó a el Tigre en julio pasado con la misión de fortalecer la ofensiva del equipo boliviano.



El delantero saltó al profesionalismo en 2008 desde las filas del Tauro y también militó en el Chorrillo.