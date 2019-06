Panamá, muy superior a Guyana, logra la victoria y el pase a cuartos

Panamá, con 19 tiros a puerta y el 54 por ciento de tiempo de posesión del balón, dominó de principio a fin un partido en el que siempre estuvo en control, puso el mejor fútbol, los goles y se llevó la victoria merecida, a pesar de que Guyana puso resistencia en los primeros 45 minutos a base de esfuerzo físico, que fue perdiendo a medida que transcurría el partido.



La primera parte fue de dominio de Panamá, que tuvo las mejores ideas futbolísticas, manejo bien el balón en el centro del campo y a los 16 minutos se ponía por delante en el marcador con gol de Abdiel Arroyo, la novedad que el entrenador del combinado canalero Julio Dely Valdés había introducido con relación al primer partido frente a Trinidad y Tobago.



Pero el equipo de Guayana, que hace su debut en la Copa Oro bajo el nuevo formato de 16 selecciones, cuatro más de la anterior edición, no se vino abajo y mantuvo la lucha gracias a su poder físico lo que hizo que en la primera jugada de peligro que creo el árbitro del encuentro el jamaiquino Daneion Parchment señalase penalti.



Se cumplía el minuto 32 cuando Alberto Quintero derribó dentro del área a Jordan Dover y Parchment no dudó en señalar la pena máxima que convirtió en gol Neil Danns (m.33), el primero en su cuenta personal de los dos que logró, el segundo también de penalti.



El empate no reflejaba lo que sucedía en el terreno de juego del FirstEnergy Stadium de Cleveland porque Panamá era el dueño del ritmo del partido y del mejor fútbol, lo que hizo que al minuto 40, tras un tiro de esquina hecho por Eric Davis y rematado por Fidel Escobar, el balón rebotase en el defensa Terence Vancooten y descolocase a su arquero Akel Clarke para batirlo.



Panamá lograba de nuevo estar por delante en el marcador antes de irse al descanso y eso le dio confianza y tranquilidad al equipo canalero, que salió en la segunda parte con el objetivo de lograr lo antes posible el gol que dejase definido el partido y eso fue lo que sucedió.



De nuevo Arroyo, la figura en el ataque de Panamá entró dentro del área de Guayana con el balón controlado y forzó al minuto 48 la falta que le hizo el defensa Liam Gordon y que el árbitro Parchment señaló como penalti.



Davis, que fue otro de los destacados de Panamá se encargó, al minuto 51, de transformar la pena máxima en el tercer gol del combinado canalero que lograba el parcial de 1-3 y asegura la victoria que le abría el camino a los cuartos de final, mientras que Guyana quedaba eliminada del torneo.



Todavía iba a ver dos goles más, el cuarto de Panamá que consiguió el delantero Gabriel Torres que había salido en la segunda parte y remató perfecto de cabeza un centro que le puso Alberto Quintero cuando se cumplía el minuto 86.



Mientras que Guyana maquilló el marcador final con su segundo, que llegaría en el tiempo de descuento (90+3) y también de penalti marcado por Danns.



Aunque Panamá tendrá que enfrentarse en la tercera y último doble jornada de la fase de grupo a Estados Unidos, que esta noche jugará ante Trinidad y Tobago en el mismo escenario del FirstEnergy Stadium, el duelo será para decidir el primer puesto de la clasificación del Grupo D.



Siempre que Estados Unidos consiga la victoria frente a Trinidad y Tobago que en el primer partido perdió por 0-2 ante Panamá, mientras que la selección anfitriona del torneo goleó 4-0 a la de Guyana.



La tercera y última jornada del Grupo D tendrá como sede al Childrens Mercy Park, Kansas City y se disputará el próximo miércoles, 26 de junio.



Ficha técnica:



2 - Guyana (4-3-3): Akel Clarke; Jordan Dover, Terence Vancooten, Matthew Briggs, Liam Gordon; Elliott Bonds (m.55, Stephen Duke-McKenna), Neil Danns, Samuel Cox; Terell Ondaan (m.66, Anthony Jeffrey), Callum Harriott (m.66, Keanu Marsh-Brown) y Emery Welshman.



Seleccionador: Michael Johnson



4 - Panamá (4-4-2): Luis Mejía; Michael Murillo, Román Torres, Harold Cummings, Eric Davis; Alberto Quintero, Fidel Escobar, Armando Cooper, Édgar Bárcenas (m.68, José Luis Rodríguez); Abdiel Arroyo (m.78, Valentín Pimentel) y Rolando Blackburn (m.73, Gabriel Torres).



Seleccionador: Julio Dely Valdés



Goles: 0-1, m.16: Abdiel Arroyo. 1-1, m.33: Neil Danns (penalti). 1-2, m.40: Terence Vancooten (en propia meta). 1-3, m.51: Eric Davis (penalti). 1-4, m.86: Gabriel Torres. 2-4, m.90+3: Neil Danns (penalti).



Árbitro: Daneion Parchment (Jamaica). Mostró tarjeta amarilla a Jordan Dover (m.44), Liam Gordon (m.48) y Akel Clarke (m.50), de Guyana, mientras que el amonestado por Panamá fue Valentín Pimentel.



Incidencias: Primer partido de la segunda doble jornada de la decimoquinta edición de la Copa Oro que disputaron las selecciones de Guayana y de Panamá en el FirstEnergy Stadium de Cleveland.