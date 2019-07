Panamá inicia en el fútbol el camino hacia Tokio 2020

EFE





La selecciones de Panamá y El Salvador comenzarán hoy miércoles sus caminar hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se enfrentarán en el partido de ida del preolímpico de la Concacaf.

Julio César Dely Valdés, seleccionador de Panamá, selló este martes su ciclo de preparación, para el partido de ida, con un entrenamiento a puerta cerrada.

Al final del trabajo, Dely Valdés señaló: ‘llegamos bastante bien, nosotros hemos acelerado un poco lo que es la preparación para este primer encuentro'.

Sobre las sensaciones recogidas de los entrenamientos, el técnico afirmó que han sido ‘buenas' y los jugadores ‘han respondido a las expectativas que nosotros pensábamos'.

Para el estratega los partidos contra El Salvador siempre ‘son complicados', pero está seguro que las ‘dos selecciones vendrán bien preparadas'.

‘Ambos pensamos en clasificarnos para el Preolímpico. El Salvador para Panamá siempre es difícil, aunque para El Salvador, Panamá también es difícil', comentó.

El último partido entre estos equipos en un Preolímpico de la Concacaf, data de agosto de 2015, con victoria para los canaleros 3-2 .

Guillermo Rivera, técnico de El Salvador, afirmó que será una ‘llave muy difícil' y advirtió que no llegan a Panamá a ‘pasear'.

‘Es difícil ahora el fútbol panameño, todo está cambiando y esta serie va ser muy pareja, porque nosotros no venimos a pasear, nosotros venimos a hacer una buena serie', apuntó.

‘La Selecta' se entrenó este martes en Panamá en la cancha de entrenamientos Luis Ernesto ‘Cascarita' Tapia.

‘Esperamos hacer una buena serie de cara al preolímpico. Tenemos mucha ilusión y entusiasmo', señaló el estratega.

Rivera agregó que el objetivo del grupo es llevarse un buen resultado y poder definir la serie en la vuelta en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, el 21 de julio próximo.

‘El objetivo es venir a sacar un resultado. Hay tres resultado, dos me gustan, el otro no. Ganar sería espectacular, ¿por qué no?', apuntó.

El Salvador no asiste a una ronda final de un Preolímpico de Concacaf desde el 2012 en Salt Lake, Utah, Estados Unidos. Esa generación dirigida por Mauricio Álfaro quedó tercera.

El ganador de esta llave le unirán en la ronda final a Estados Unidos, México y Canadá, a dos selecciones caribeñas y tres de Uncaf que saldrán precisamente de las series de El Salvador-Panamá, Nicaragua-Honduras y Guatemala-Costa Rica.

Equipo compacto

Christian Martínez, del Chicago Fire de la MLS, y Luis Zúñiga, de Piratas FC del fútbol peruano, encabezan el listado de Panamá para el partido contra El Salvador hoy miércoles, por el clasificatorio de la categoría Sub'23 al Preolímpico de la Concacaf.

En el listado de 22 jugadores destacan los nombres de Juan David Tejada del Tampa Bay Rowdie, de la segunda división del fútbol estadounidense, y el portero mundialista Sub-20, Marcos Allen.

Sigue la molestia

Dely Valdés, dijo este martes que ‘sin duda' el nuevo formato de clasificación de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) solo le favorece a los equipos grandes y que para él no se le puede llamar eliminatoria.

‘Te puedo dar un ejemplo: en la eliminatoria hacia Brasil, Estados Unidos casi se queda fuera del hexagonal, Guatemala casi lo deja fuera. En el hexagonal, México casi se queda fuera del Mundial y en el siguiente Mundial (Rusia 2018) Estados Unidos se queda fuera', expresó.

Advirtió que esto ‘significa que las demás selecciones están evolucionando, ya estos equipos grandes lo tienen más difícil que antes, entonces esto solo les favorece a ellos, está claro como el agua'.

‘Estos seis prácticamente se están peleando el puesto para clasificar al mundial, entonces lo que ha cambiado es el formato. Ese es el punto importante por el que estamos molestos... de seguro los que están allá arriba no lo estarán', comentó el técnico.

En la última clasificación, la de junio, los primeros seis equipos son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador, en ese orden.

Panamá, en este momento, es séptimo, por lo que tendría que jugar en la segunda parte de la eliminatoria en fase de grupos y en una fase de eliminación directa que involucrará a las selecciones clasificadas del lugar 7 al 35, según la clasificación de la FIFA de junio de 2020. Para Dely Valdés, esto que se jugará en Concacaf no puede llamarse una eliminatoria, es más se define quiénes juegan el hexagonal sin haber pasado por un clasificatorio.

‘Antes te jugabas una eliminatoria para entrar al hexagonal, ahora no te juegas una eliminatoria, porque esto para mí no es una eliminatoria. Estas eligiendo los seis que están jugando en el hexagonal, eso no es una eliminatoria', apuntó el estratega.

Sobre la utilización del escalafón FIFA en la clasificación de Concacaf, el estratega panameño señaló que ‘siempre el ránking ha estado allí, lo que si ha cambiado es el formato'.

‘La verdad recuerdo que cuando estábamos en la selección de Panamá no le dábamos importancia al ranking , luego llegó el formato de los cuadrangulares y Panamá quedó fuera del cuadrangular y Cuba pasó, en ese momento dijimos: ¿cómo es posible?', comentó.

Y añadió que desde ese momento ‘se toma con seriedad el ránking FIFA'.

Un partido donde perder no es opción

RESPONSABILIDAD

Para Julio César Dely Valdés, el resultado del partido de esta noche en su llave del torneo Pre Olímpico de la Concacaf ante El Salvador no tiene más camino que el de la victoria.

Primero, porque el propio Dely Valdés definió como de mayor importancia el choque ante los salvadoreños, que la competencia por una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú; segundo, porque para él, llegar a Tokio, que igual que en Lima, se disputan medallas, tiene mayor trascendencia.

Hoy, el técnico se juega su futuro al frente del onceno nacional. Una derrota, por ende, no está en su programación.