Panamá completa su quinta jornada de trabajo centrado en la intensidad

La selección de Panamá completó este martes su quinta jornada de trabajo en el Centro Olímpico de Saransk, centrado en la intensidad línea por línea y pendiente de la evolución de José Luis Rodríguez, que tuvo una lesión muscular el lunes y que se ejercitó al margen del resto.



El preparador colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez apuntala la puesta a punto del equipo que el próximo lunes en Sochi ante Bélgica se estrenará como mundialista.



El conjunto canalero tuvo en cuenta el momento de su primer rival. El cuadro belga goleó el lunes en un amistoso a Costa Rica y los jugadores panameños comprobaron la evolución del combinado europeo.



Durante las casi dos horas de sesión en Saransk, en una jornada matinal, fresca y con el cielo encapotado amenazante de lluvia, Panamá dio un paso más en su preparación preocupado, sobre todo, por el aspecto táctico y la defensa. Quiere el 'Bolillo' que su equipo sea un bloque sólido y por eso acentúa la fortaleza de la zaga.



Se mostró exigente el entrenador con la línea de cuatro defensas. Especialmente con Román Torres, Fidel Escobar, Michael Murillo y Eric Davis, con los que tuvo especial atención.



Mientras, los porteros realizaron el pertinente trabajo particular en la meta bajo la mirada del responsable Didier Muñoz.



La escasez de gol es una de las preocupaciones de la selección de Panamá. Ha quedado evidenciado en los partidos de preparación. El equipo genera ocasiones que no transforma. Por eso, también el martes contó con un entrenamiento intensivo de disparos a puerta.



Por su parte, el técnico 'Bolillo' Gómez, planeó un trabajo particular para los volantes de ataque, con los que trató al margen del grupo durante unos minutos.



La sesión terminó con unos partidillos en todo el campo de entrenamiento.



El seleccionador estuvo pendiente del estado del centrocampista Jose Luis Rodríguez, que se retiró lesionado en la sesión que la selección de Panamá realizó el lunes en Saransk. Se ejercitó al margen de sus compañeros este martes, en el quinto día de entrenamientos en Rusia del combinado canalero.



El jugador del Gante belga realizó ejercicios específicos para cuidar su dolencia, una distensión leve en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha. 'El Puma' efectuó algo de carrera continua y estiramientos diferenciados mientras el resto del plantel se ejercitaba con normalidad.



Panamá confía en que el jugador pueda integrarse al grupo el miércoles y jueves y que pueda contar con él para el debut de Panamá, el próximo lunes, en Sochi, contra Bélgica.