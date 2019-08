Panamá cae ante Argentina 3-1 y queda fuera del medallero en fútbol

Julio Alfaro

jalfaro@laestrella.com.pa



La selección de fútbol de Panamá categoría Sub-20 cayó 3-1 ante Argentina, quedando fuera de la disputa de medallas en el balompié de los XVIII Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

Panamá llegaba con las expectativas de obtener un resultado positivo para alcanzar la ronda semifinal, como sucedió en los Juegos de Toronto en 2015.

Sin embargo, en esta ocasión no fue posible, pues los dirigidos por Julio César Dely Valdés no pudieron materializar sus acciones ofensivas, cediendo ante un equipo que no aprovechó sus oportunidades.

Una desatención en la defensa le permitió al delantero Adolfo Gaich anotar a los cinco minutos de partido.

A los 14 minutos, tras el cobro de una falta, Sebastián Lomonaco sacó un trallazo desde fuera del área, colocado al palo izquierdo del arquero panameño Samuel Baptista, quien quedó vencido inapelablemente tras el gran disparo.

Antes de terminar el primer tiempo, un gran movimiento de Iván Anderson por la lateral, produjo un centro que Jorman Aguilar no desaprovechó. Fue el gol de descuento, que envió el partido al descanso con el ímpetu de los panameños puesto de relieve sobre la cancha del estadio San Marcos.

En la segunda mitad, Argentina quedó con un hombre menos, aún así, trabajaron para tratar de contener a Panamá, que incrementó su ofensiva, pero sin traducirla en anotaciones.

Argentina tradujo su estrategia en gol a los 79 minutos, con una nueva desatención de la defensa panameña, que permitió a Carlos Valenzuela anotar con un disparo bien colocado que venció a Baptista.

Dos minutos después, Jorman Aguilar estrelló un balón en el larguero argentino, mientras que en el lado contrario, Gaich insistió con fuerza sobre la cabaña panameña, pero sin éxito.

Panamá termina así su actuación en la ronda de grupos del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos, con balance de dos empates y una derrota. Jugará el miércoles de esta semana, en partido por el quinto y sexto puesto de la competencia, cerrando así su actuación en el balompié de la justa continental.

ENVIADO ESPECIAL