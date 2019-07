Nuevo destino para tres jugadores, lo único que dejó la Copa Oro a Panamá

Panamá armó un equipo con muchos de los jugadores que vivieron la experiencia mundialista en Rusia, pero perdió por 1-0 ante Jamaica, quedó fuera del torneo y evidenció los problemas que tiene en definición.



Lo bueno de esta Copa Oro para el equipo nacional es que algunos jugadores irán a otros destinos, como el delantero Abdiel Arroyo, que el próximo semestre estará en el Newcastle United Jets de la primera división australiana.



Arroyo, jugador del Árabe Unido, equipo de la Liga Panameña de Fútbol, fue uno de los delanteros que marcó gol en esta Copa Oro por Panamá.



El otro atacante que anotó fue Gabriel Torres, quien irá al Independiente del Valle ecuatoriano tras haber dejado atrás a la Universidad de Chile luego del torneo de selecciones de Concacaf.



Solo dos goles de los delanteros, de seis tantos que marcaron los panameños, es un mal balance para el equipo que no logra superar las ausencias de Blas Pérez y Luis Tejada.



Los otros goles fueron anotados por los centrocampistas Armando Cooper, Edgar Bárcenas y el zaguero Eric Davis.



El otro jugador que cambiará de aires es el central Fidel Escobar, que integrará el Córdoba de la segunda división de España, luego de su salida del New York Red Bulls de la MLS de EE.UU.



La Copa Oro también ha dejado polémica en Panamá por la filtración de un audio del delantero del Pirata FC de la Liga 1 de Perú, Luis 'Matador' Tejada.



Tejada, uno de los goleadores históricos de la roja panameña, con 43 tantos, reclama en el audio el bajo rendimiento de los seleccionados y pone en duda el nivel de sus colegas que militan en Europa.



Tejada, quien se retiró del equipo nacional luego del Mundial de Rusia, también hizo alusión a la convocatoria, al manifestar que se debe llamar al mediocampista Ricardo Buitrago, quien juega en el Municipal peruano, para inyectar creación en el equipo.



Luego de la Copa Oro, en Panamá se abrió el debate si debe continuar o no el técnico Julio César Dely Valdés al frente del equipo.



A su llegada al país, Dely Valdés señaló que está satisfecho con lo que se hizo en el torneo y afirmó que la eliminación se debió a que no se jugó a nada ante Jamaica