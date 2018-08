La nueva camiseta color coral del Real Madrid

EFE

El Real Madrid, con el galés Gareth Bale, el alemán Tony Kroos, el francés Karim Benzema y el español Nacho Fernández, presentó este lunes en Hunters Point (Nueva York) la nueva indumentaria que llevará el equipo durante la temporada, la tercera oficial, que será de color coral.



La nueva camiseta, que está hecha con plástico que fue retirado del océano y fabricada por la multinacional Adidas, la estrenará el Real Madrid este martes cuando se enfrente al Roma en el MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey) en un partido amistoso correspondiente a la novena edición del torneo de la International Champions Cup.



La plantilla protagonizó el acto de presentación y a la que también acudieron el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y Álvaro Arbeloa, embajador del equipo.



Fabricada con plásticos interceptados del océano, la nueva camiseta es de color coral y representa el coral oceánico que Adidas y Parley For The Oceans buscan proteger.



Una asociación que lucha por evitar que los residuos de plástico contaminen los océanos, transformándolos en prendas deportivas de alto rendimiento.



Durante el acto, los jugadores posaron con la nueva camiseta y participaron en diferentes actividades con niños.



Bale, Benzema, Kroos y Nacho hablaron sobre el escenario acompañados por Arbeloa.



"Es muy importante el trabajo que hacen para ayudar al planeta. Parley lleva a cabo un trabajo genial para tener una vida mejor para todos. El equipo está disfrutando la pretemporada con ganas de empezar", destacó Bale.



Kroos también se expresó en la misma línea y recordó: "la Champions siempre es especial para nosotros. Las noches en el Bernabéu son diferentes y hemos ganado tres ediciones consecutivas. Es bueno conectar Parley con el fútbol y el mejor club del mundo. Me gusta el color y que sea por una buena causa".



Por su parte Benzema dijo que le gusta mucho la camiseta y el color. "Espero que nos dé suerte y podamos ganar títulos con ella y marcar muchos goles", añadió el delantero francés.



Mientras que Nacho recordó: "El Madrid es el club más exigente y estamos acostumbrados a eso y preparados para seguir haciéndolo bien y ganando competiciones".



Butragueño destacó el hecho de ser el Real Madrid "pionero" en este tipo de iniciativa.



"Somos pioneros en esta iniciativa. En noviembre de 2016 empezamos el acuerdo jugando con una camiseta de Parley y la respuesta de los aficionados y jugadores fue fantástica", explicó Butragueño.



El directivo del Real Madrid adelantó que la estrategia del equipo es que la camiseta va a ser utilizada durante toda la temporada.



"Tenemos ganas para hacerlo. Tenemos que estar atentos y concienciados con este problema. Estamos muy felices de estar en Estados Unidos y queremos dar las gracias a nuestra afición. Aquí nos sentimos como en casa", subrayó Butragueño