Neymar visita a sus compañeros de la selección brasileña en Sao Paulo

El atacante del París Saint-Germain (PSG) fue desconvocado de la Canarinha tras lesionarse en los ligamentos del tobillo derecho durante el amistoso preparatorio frente a Catar del pasado día 5 de este mes.



El tiempo de baja estimado fue de un mes, por lo que fue sacado de la lista y en su lugar vino Willian, del Chelsea.



En un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Neymar, vestido con una sudadera blanca, aparece saludando a varios de los principales jugadores del combinado nacional, así como a los miembros de la comisión técnica en el hotel de concentración de la capital paulista.



Uno de los momentos más efusivos fue cuando se encontró con su compañero en el PSG y actual capitán de Brasil, Daniel Alves, con quien se fundió en un cariñoso abrazo.



También mostró su cariño al centrocampista Casemiro, el central Marquinhos, también del PSG, y al lateral Filipe Luis.



Ya en el comedor chocó sus manos con el delantero Richarlison, el joven David Neres, quien ha ocupado su posición en los dos partidos frente a Bolivia (3-0) y Venezuela (0-0), y el centrocampista Philippe Coutinho.



Por último, se encontró con el seleccionador brasileño, 'Tite', quien le llega a preguntar al delantero cómo evoluciona de su lesión, según el material divulgado por la CBF.



A pesar de su ausencia, la sombra de Neymar, quien es uno de los máximos goleadores históricos de Brasil, ha estado planeando sobre la delegación de la Canarinha debido a la falta de acierto del equipo, especialmente después del partido contra la Vinotinto.



Tite ya dijo en una rueda de prensa que "nunca le gustaría no tener a Neymar" en su plantilla porque es un "top 3 del mundo".



Asimismo, la visita de Neymar coincide con nuevos rumores sobre su inminente salida del PSG.



Distintas informaciones de prensa tanto en España como en Brasil le sitúan en el Barcelona, aunque el Real Madrid también estaría interesado en hacerse con sus servicios.



El portal 'GloboEsporte' publicó el pasado lunes que, según fuentes "con conocimiento del asunto", la negociación para que el delantero regrese al club azulgrana "está bien encaminada" y "existe la posibilidad" de que se concrete a partir de julio.



Según el diario español 'Mundo Deportivo', el jugador ya le habría comunicado al presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, que no quiere jugar más en el conjunto galo.



Sin embargo, el mismo rotativo publicó en la víspera que el Real Madrid habría realizado una oferta por el brasileño de 130 millones de euros más un jugador de la primera plantilla que no cuente en los planes del técnico Zinedine Zidane, como el galés Gareth Bale o el colombiano James Rodríguez.



En medio de estas especulaciones, Neymar afronta dos investigaciones abiertas por la Policía brasileña.



La primera por una supuesta violación a una mujer en un hotel de París y la segunda por divulgar fotos íntimas de ésta en sus redes sociales para defenderse de tal acusación.