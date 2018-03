Neymar se motiva ante su próxima cirugía: "Obstáculos no deben impedirte"

"Obstáculos no deben impedirte. Si encuentras una pared, no desistas. Descubre cómo escalarla", escribió el atacante del París Saint-Germain.



Los comentarios de Neymar llegan pocas horas después de que el conjunto galo anunciara que pasará por el quirófano debido a la lesión que sufrió el pasado domingo ante el Olympique de Marsella.



La operación, que se cumplirá a finales de esta semana en Brasil, descarta a Neymar para el decisivo duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, previsto para el próximo martes en París.



El procedimiento será realizado por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, que viajó hasta París para valorar el asunto y que será asistido por el reconocido doctor Saillant, que asesora al PSG, según señaló el club francés.



El padre del futbolista, Neymar da Silva, ya había apuntado en la víspera en un entrevista con 'ESPN Brasil' que la recuperación de su hijo pasaba por una cirugía, una versión contraria a la que dio con anterioridad el técnico del PSG, Unai Emery, quien incluso no descartó la presencia del jugador contra el Real Madrid.



Según las previsiones médicas divulgadas hasta la fecha, Neymar estará de baja un mínimo de dos meses por lo que no pondría en riesgo su participación en el Mundial de Rusia 2018.