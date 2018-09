Neymar y Cavani dirigen al PSG hacia el terreno de los récords

El "Matador", que había pasado dos jornadas sin marcar, se reconcilió anoche con el gol frente al Reims con un doblete, que pudo agrandar puesto que estrelló un balón en el larguero. Además, provocó un penalti que se encargó de marcar Neymar.



El brasileño completó un partido redondo, estuvo en el origen de uno de los goles de Cavani y trajo a maltraer a la defensa del Reims.



Si el uruguayo se asienta como el delantero centro del equipo, Neymar resurge como el creador del juego, a la espera de que se reincorpore Mbappé, el tercer hombre del ataque.



La ausencia por sanción en liga del jugador de 19 años ha permitido brillar más a sus dos compañeros del tridente conocido por sus siglas MCN, hasta el punto de abrir un debate sobre su compatibilidad interna.



Con los tres en el campo, el PSG perdió contra el Liverpool en su debut en la presente edición de la Liga de Campeones, mientras que la sanción del francés se ha saldado con victorias en el campeonato doméstico.



La prensa francesa no ha dejado de especular sobre el vínculo tumultuoso entre ellos; en Liverpool, por ejemplo, Mbappé no dio ni un pase al delantero "charrúa", y Neymar solo uno.



La relación entre Cavani y el jugador más caro de la historia ha sido tormentosa desde que el brasileño aterrizó la pasada temporada en el Parque de los Príncipes.



Por mucho que ambos se empeñan en negarlo, en el gallinero parisiense no caben ya más gallos y la irrupción de Neymar, con toda la parafernalia que arrastra, nubló a un Cavani que demandaba la legitimidad que le otorgaba su condición de máximo goleador histórico del club.



Pero sin Mbappé en el campo, la frialdad entre ellos ha decaído, obligados a asociarse en un equipo que, en Francia, no parece encontrar rivales de su altura.



Cavani se muestra como el gran beneficiario de la situación, renacido en el centro del ataque como el goleador ambicioso que es, despejando las dudas.



El entrenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel, parece haber entendido que tiene que mimar a sus estrellas, en especial al uruguayo.



El club se obstinó a finales del mes pasado en que el atacante no acudiera a los amistosos programados con su selección para poner a punto su físico tras la lesión sufrida en el pasado Mundial. Cavani llegó a un acuerdo con al Federación Uruguaya y ahora se encuentra en plena forma.



Neymar no le va a la zaga. Ausente durante la segunda parte de la pasada temporada por una larga lesión, reapareció en el Mundial en Rusia y, poco a poco, ha ido recobrando su mejor forma.



Contra el Liverpool no completó un gran partido. Pero en la liga francesa está siendo una pieza clave de un equipo que, si gana el próximo sábado al Niza igualará el récord de ocho victorias consecutivas en un inicio de campeonato que ostenta el Olympique Lillois desde 1936.



Queda por ver si el gran rendimiento del equipo se debe a la debilidad de sus rivales. Europa volverá a ser el auténtico termómetro de un proyecto catarí que no encuentra exámenes a su altura en Francia.