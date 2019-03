El CAI navegará en aguas dominadas por mexicanos y estadounidense

Los dirigidos por el venezolano Fancisco Perlo navegarán en un mar dominado por los clubes mexicanos y estadounidenses, siendo el único club que representa a la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), en el certamen de campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Los otros siete clubes que están en estos cuartos de final son de México (3) y Estados Unidos (4).



La escuadra que maneja el venezolano Perlo llegará al choque con los estadounidenses con un estrella en su récord, haber eliminado al subcampeón del torneo, el Toronto F.C., por un marcador global de 5-1.



"Es importantísimo el pase a cuartos, primero eliminar al subcampeón del certamen (Toronto FC), por eso digo que es algo único y seguramente histórico e inolvidable", señaló, en su momento el estratega quien debuta este semestre en el banquillo del CAI.



Perlo, quien ha manifestado que toma las cosas con calma, pero vive con intensidad este momento histórico que vive el club, no perdió el tiempo, y desde su regreso a Panamá, solo descansó un día para retomar los trabajos con su club.



Para este duelo solo tiene en duda al delantero y goleador Jorman Aguilar, quien salió de la vuelta de los octavos de final con un esguince en el tobillo, pero muy bien el venezolano puede reemplazarlo por Rubén Barrow, quien es el hermano menos de Luis "Matador" Tejada, ex seleccionado panameño.



El técnico panameño prepara un partido intenso, ante un equipo de Kansas que dejó en el camino a Toluca mexicano, y que muestra que presiona en todo momento en el partido.



Los estadounidenses, que arribaron al país este lunes en medio de la fiestas del carnaval panameño, fueron contundentes al resolver su llave con un global de 5-0.



El equipo de Peter Vermes se centró, ante del juego contra el CAI, a la apertura de la temporada de la MLS del domingo pasado donde se medirá en LAFC



El técnico previo al arranque de la MLS, había señalado que sería "muy loco" la cantidad de horas de viajes de sus jugadores, en menos de cuatro días.



"No va a ser fácil, pero los muchachos han trabajado duro y, como dije antes, hay un altruismo dentro del grupo para comprender que todos tendrán que tener su impacto, porque seguiremos viajando", comentó el entrenador.