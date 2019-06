Mujeres, reconociéndonos protagonistas

Bernadette Echevers

cafeestrella@laestrella.com.pa



El 7 de Julio, en Francia, 24 países compiten en el Campeonato Mundial de Futbol Femenino. Este torneo es organizado por la FIFA cada cuatro años desde 1991. La selección de Panamá ha participado tres veces en las clasificaciones siendo en esta última donde mejor desempeño alcanzó, disputando el tercer cupo con Jamaica en un partido cargado de emociones, perdiendo por penales para luego, en dos partidos de repechaje ante la selección de Argentina, despedirse del gran sueño del Mundial. Aunque no se pudo clasificar para Francia 2019, las canaleras tuvieron la oportunidad de ganar experiencia y generar exposición potenciando la posibilidad para que jugadoras sean fichadas por un Club o Universidad en el exterior. Tendremos chance de ver nuevamente a nuestra selección mayor de futbol femenino en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. Esta es la segunda vez que nuestra selección nos representa en los Panamericanos, la última vez fue en Río de Janeiro 2007. Nos tocará desempeñarnos en el grupo B, junto a Argentina, Costa Rica y Perú.

‘Las mujeres somos capaces de reconocernos como protagonistas en este deporte y no estamos meramente destinadas a fungir de barra apoyando un equipo, sino también como agentes activos dentro de él'

El futbol femenino se ha visto en auge en la última década y aunque curiosamente los primeros partidos de equipos de mujeres se remontan a finales del siglo XIX, no es hasta hoy que se percibe este empoderamiento femenino en la participación de un deporte tradicionalmente teñido de machista. Las mujeres somos capaces de reconocernos como protagonistas en este deporte y no estamos meramente destinadas a fungir de barra apoyando un equipo sino también como agentes activos dentro de él. Este octavo Campeonato Mundial de Fútbol Femenino trae consigo una serie de oportunidades nuevas no solo para la FIFA sino para las generaciones de niñas que crecen teniendo como ejemplo a mujeres participando de forma profesional en el deporte y especialmente en el futbol. Sin duda el recorrido no ha sido fácil y aún hay mucho por hacer, el Mundial de Futbol Francia 2019 va dedicado a esas mujeres que durante más de un siglo han insistido con pasión en este deporte que tanto amamos.