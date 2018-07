Las mujeres piden paso en el torneo de fútbol de barrio creado por Neymar

EFE

"Que el fútbol sea más abierto". Así declaró Neymar antes de coronar al equipo femenino de Brasil como primer campeón mundial en esta categoría del torneo internacional creado por el astro brasileño para rescatar el balompié de barrio.



Antes de entrar en un terreno de juego por primera vez después del Mundial de Rusia 2018, Neymar prestigió y apoyó de cerca a las chicas de Brasil al lado de su hijo, su familia y de su compañero de club y amigo cercano Dani Alves.



El delantero animó al equipo brasileño y vibró desde la grada con cada gol anotado durante la decisión del Neymar Jr's Five, disputado en la sede del instituto con fines sociales que ha fundado en Praia Grande, en el litoral de São Paulo.



Después el '10' de la Canarinha se unió a las campeonas en un partido en el que fueron las mujeres las que brillaron.



Al lado de las jugadoras profesionales Andressa Alves, del Barcelona; Erika Cristiano, del PSG; y Alline Calan, del Corinthians, Neymar se enfrentó a las chicas vencedoras del torneo amateur y dejó el césped con una derrota de 1-2.



"Por más increíble que sea, mucha gente aún no sabe que existe el fútbol femenino. Pero poco a poco estamos cambiando eso e iniciativas como estas ayudan a conquistar más espacio", aseguró Erika, actual jugadora del PSG y quien disputará con la selección brasileña el Mundial de Fútbol femenino en Francia el año que viene.



"Ser mujer ya es un desafío, no solo en el fútbol, en cualquier otra categoría. Día tras día nosotras estamos luchando y ganando batallas, y eso es lo más importante", añadió.



En su tercera edición, por primera vez el torneo impulsado por el Instituto Neymar, que ayuda a menores en riesgo de exclusión social, contó con una categoría exclusivamente femenina.



A lo largo de los dos días de competición, que reunió a un total 75 equipos, tanto masculinos como femeninos, de 59 países, las mujeres dejaron claro a qué vinieron.



"Hay muchas chicas que pueden fácilmente derrotar a los chavales, muchos no aguantan dos minutos en la cancha con nosotras", dijo entre risas la jugadora del equipo de Jordania, Stephanie Al Naber.



Ya para la capitana del conjunto estadounidense, Joyce Ogden, "garantizar las mismas oportunidades a las mujeres es fundamental para el futuro del fútbol".



"La inclusión de esta categoría en un campeonato como este ya es increíble y dice mucho sobre el futuro", opinó la jugadora, cuya selección absoluta es tricampeona en el Mundial femenino de la FIFA.



Después de finalizados los dos juegos con los respectivos campeones de cada categoría y antes de la entrega de los trofeos, el recado del atacante del París Saint-Germain fue claro.



"Que estas chicas sean ejemplo para todas las otras. Que el fútbol sea más abierto, no solo el masculino sino también el femenino. Que sea más apoyado y más visto", recalcó.