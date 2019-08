Mourinho: el equipo B del City podría ganar la Premier League

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



El polémico entrenador de fútbol José Mourinho apuntó que hay cuatro favoritos para ganar esta temporada la Premier League inglesa: el Manchester City, el Tottenham, el Liverpool y el Equipo B del City.

"Cuando vi el banquillo del City ante el West Ham, pensé que hasta su segundo equipo podría luchar por el título", dijo el extécnico del Chelsea y el Manchester United, quien ahora es comentarista para la cadena Sky Sports.

Sobre el United, el portugués señaló que los jugadores "tienen que tener confianza". Aclaró que los "red devils" no van a luchar por el título, pero podrían terminar en los cuatro primeros puestos.

"Con la sanción que impide al Chelsea fichar, Lampard tiene menos presión. El Chelsea tiene un equipo joven, no pelea por ganar la Premier League", vaticinó el entrenador, mejor conocido como "The special one".

Principales resultados

Este sábado, el City del español "Pep" Guardiola "aplastó" por 5-0 al West Ham del chileno Manuel Pellegrini.

El United, por su parte, goleó 4-0 al Chelsea con un doblete de Rashford y dos asistencias de Pogba.

El Liverpool empezó también con pie derecho la Premier 2019-2020 tras superar por 4-1 al Norwich, en el mítico estadio en Anfield Road.

En tanto, un doblete de Harry Kane alargó la diferencia entre "Los Spurs" y el Aston Villa, dejando un marcador de 3-1.