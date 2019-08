Messi, fuera de la lista de convocados en la que está incluido Coutinho

EFE





El argentino Lionel Messi no entró en la primera lista de convocados del FC Barcelona, en la Liga, debido a que no tiene ritmo de competición tras haber estado los últimos días recuperándose de una lesión en el sóleo derecho que le impidió, incluso, participar en la estadía azulgrana en los Estados Unidos.



De esta forma, el entrenador Ernesto Valverde no contará con Messi el viernes para el debut liguero, en el partido entre el Athletic Club y el Barcelona (San Mamés, 21:00 horas) que abrirá una nueva edición de la Liga española.



El jugador argentino no apareció en el entrenamiento que en la tarde del jueves realizó el Barcelona en la Ciudad Deportiva, y en el que sí que se añadieron los jóvenes Iñaki Peña, Riqui Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz, del Barça B, y Arnau Tenas, del juvenil A, informó el club.



Esta es la lista de jugadores azulgrana que mañana viajarán a Bilbao: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Coutinho, Suárez, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Aleñá, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña y Carles Pérez.



Han quedado fuera de la convocatoria: Todibo, Arthur, Wague y Arturo Vidal, por decisión técnica, y Messi y Neto, por lesión.