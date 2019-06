Messi dice que sabía que se iba a cruzar con Brasil pero no tan temprano

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, afirmó este viernes que Argentina sabía que en algún momento se cruzaría con Brasil en la Copa América 2019 pero que no pensó que sería tan temprano, ya que el clásico quedó marcado para el próximo martes en semifinales.



"Sabíamos que en algún momento nos íbamos a cruzar. Al principio cuando uno hace la quinela pensábamos que seríamos los primeros del grupo y que nos íbamos por el otro lado, pero bueno se dio de esta manera y estamos en semifinales", afirmó el jugador del Barcelona en declaraciones que concedió en la zona mixta tras la victoria por 2-0 de Argentina sobre Venezuela en el Maracaná de Río de Janeiro.



El considerado varias veces mejor futbolista del mundo aseguró que el partido con Brasil en Belo Horizonte será muy difícil pero una etapa necesaria para llegar a la final.



"Se viene un partido muy duro, contra un Brasil que tiene jugadores muy significantes arriba y que a nivel de equipos es muy fuerte, pero bueno ahora a descansar y a intentar llegar de la mejor manera para ese partido", aseguró.



Messi afirmó que la actual Copa América ha sido muy pareja, con muy poco fútbol y mucha lucha, pero que espera que eso ahora cambie con la clasificación a semifinales.



"En semifinales están los mejores, pero esta ha sido una Copa América muy igualada, donde hay poco fútbol. Es más lucha que otra cosa. Se hace difícil. Nadie regala nada", afirmó.



"A Brasil también le costó muchísimo pasar de ronda. Si bien generó muchas jugadas (en cuartos frente a Paraguay), no consiguió clasificar hasta los penaltis. Es una Copa muy disputada, muy igualada", agregó.



Messi dijo que Argentina dio este viernes un paso muy importante a nivel de equipo con un trabajo muy serio tras haber comenzado la Copa América con dificultades y haber sufrido para clasificar a cuartos de final.



"No nos tocó comenzar bien esta copa y sufrimos un poquito para la clasificación. Pese a que teníamos la confianza y sabíamos que lo íbamos a hacer, se generó mucha inquietud sobretodo por los resultados y después de eso hicimos un partido bueno con Catar y ojalá que sigamos de esta manera", dijo.



El capitán de Argentina insistió en criticar las canchas de la Copa América que, en su opinión, perjudican el juego de los argentinos.



"Lamentablemente son muy malas. Es una vergüenza que estemos disputando una Copa América con esta cancha. No te permite jugar bien. Nosotros intentamos a veces pero es muy difícil. Los rivales te meten mucha gente en el medio y tenés que jugar rápido para salir de esas situaciones y no podés", dijo.



"Necesitáis más de dos toques para controlar la pelota, no podés conducir porque te pica para cualquier lado. Por eso salen los partidos así tan trabados, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos como lo hicieron todos y seguir peleando", concluyó.