Messi despierta al campeón

Leo Messi despertó al vigente campeón de Liga en su estreno en la competición, un Barcelona al que le costó derribar el muro del Alavés en el Camp Nou, y que vio la luz con una falta del astro argentino, que acabó firmando un doblete sobre la hora (3-0) para igualar en el primer puesto provisional al Levante.



El Barcelona confirmó la falta de rodaje en el físico que mostró en la Supercopa de España conquistada en Tánger. Salvo Dembélé, en otra marcha respecto al resto de compañeros, dejó tanto dominio de inicio como falta de ritmo a su fútbol ofensivo contra un planteamiento firme de Abelardo. El Alavés defendió bien y buscó sorprender con velocidad en los pocos momentos en los que tuvo el balón. Sus argumentos de ataque fueron escasos para obtener premio.



Una hora, exactamente 64 minutos, llegó a aguantar de un dominio que acabó siendo asedio azulgrana. En el primer acto con menos llegada a portería rival, con una falta perfecta de Messi que repelió el travesaño y un mano a mano perdonado por Dembélé castigando los primeros espacios fruto del cansancio de correr tras el balón.



No podía ser otro que Messi el autor del gol 6.000 del Barcelona en Liga. Su primera falta buscó la escuadra y en la segunda se agarró a la picardía, esquivando con un disparo raso la barrera en el salto de los rivales. La cruceta evitó primero su doblete mientras que Coutinho, suplente y decisivo aprovechando el desgaste del rival, pusiese la tranquilidad a siete minutos del final. Nada le impedía a Leo poner el broche sobre la hora y poner un abultado resultado al primer paso del campeón en el intento de defensa de la corona liguera.



El sábado empezó con un empate en Balaídos en un partido disputado bajo 33 grados que condicionó el esfuerzo de los jugadores de Celta de Vigo y Espanyol. Fue el estreno del técnico argentino Antonio Mohamed en el fútbol español, con un juego de dominio y toque que no culminó en claras ocasiones de gol. Dirigía el partido desde el banquillo con gafas de sol que volaron en una de las imágenes de la jornada tras recibir un balonazo.



También estrenaba cargo Rubí en su primer partido oficial al mando de un Espanyol firme en defensa y veloz para buscar el gol. Baptistao, Darder y Piatti avisaron antes de que el primer acto se cerrase con el tanto de Mario Hermoso, libre de marca tras un saque de esquina.



Reaccionaba nada más arrancar la segunda parte el Celta, cuando David López envió dentro de su portería el peligroso centro de Júnior Alonso con Iago Aspas listo para marcar. El ida y vuelta en el que se convertió el duelo no modificó el empate del marcador.



Al Villarreal le condenaron dos graves errores defensivos ante la Real Sociedad, que conquistó el estadio de la Cerámica. Funes Mori y Álvaro tiraron por tierra el tanto de goleador de Gerard Moreno que adelantaba al conjunto amarillo. Un equipo que ha perdido en las últimas horas a jugadores por las alas tan importantes como Castillejo y Cheryshev, y que le faltaron argumentos para la reacción cuando se vio exigido.



William José a los 40 minutos y un acertado Juanmi nada más salir del banquillo en el 71, daban los puntos a una Real Sociedad en la que se estrenaba con el mejor sabor de boca Asier Garitano.



De la misma manera lo hizo el viernes el Levante de José Luis Morales, autor de un tanto espectacular recorriendo todo el campo, marchándose de rivales y definiendo de exterior, en un encuentro de decepción en el Villamarín de un Betis diseñado para altos vuelos que encajó un duro primer golpe (0-3).



LaLiga Santander había dado su pistoletazo de salida con un empate sin goles entre Girona y Valladolid en Montilivi.