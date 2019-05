La Liga Premier se define en un final no apto para cardíacos

La última jornada de la Liga Premier de Inglaterra promete ser estremecedora, más ahora, cuando un cuarteto de clubes de una de las ligas de fútbol más antiguas del mundo acapara las finales de las dos principales competencias del Viejo Continente.

La fecha 38 tendrá dos partidos claves, en donde empatar o perder no es una opción para el Manchester City y el Liverpool, que se separan solo por un punto en la lucha por el campeonato.

LOS PARTIDOS

Todos los encuentros de mañana en la Liga Premier se inician a las 9:00 am (hora de Panamá), de manera que no hay forma en la se produzca algún exabrupto.

El Liverpool, flamante finalista de la Champions League, se enfrentará al Wolverhampton Wanderers en su casa, mientras que el Manchester City le hace la visita al Brigton, uno de los coleros del campeonato.

La pintura de lo que puede suceder mañana es bastante clara. Si el Manchester City gana, el campeonato será suyo, pase lo que pase en Liverpool; pero si empata, tendrá que esperar que sus contrarios pierdan o empaten para levantar el trofeo.

Para el Liverpool ganar, y que el City empate o pierda, es lo único que le podría convertir en campeón de la Premier League.

MUY PAREJOS

El Manchester City tuvo amplio control de la Premier League, pero una serie de resultados le han hecho, incluso, perder el primer lugar del torneo, intercambiando la figura con el Liverpool.

El entrenador del City, Pep Guardiola, sabe que se juega además del campeonato, su permanencia en el equipo al que llegó para ganarlo todo, pero en el que aún necesita consuelo, tras la debacle en la Champions League.

‘Un error nuestro o del árbitro, un acierto del rival, o lo que sea es definitivo a estas alturas. No podemos perder la concentración', apuntó el entrenador español, quien presentó su gran respeto por el Brighton, un equipo al que definió como ‘de una gran defensa', demostrada en sus partidos ante el Tottenham y el Arsenal, ambos finalistas de la Champions y la Europa League, respectivamente.

Con el descenso lejos, el Brighton puede ser un hueso duro de roer, jugando de local y sabiendo que no arriesga con una derrota su permanencia en la categoría del privilegio.

Por su parte, el Liverpool llega entonadísimo con su extraordinario triunfo sobre el Barcelona y su instalación en la final de la Champions League.

Los dirigidos por Jurgen Klopp tienen la ventaja de jugar en casa, y el respaldo de una afición que ansía verles con la corona de la liga y la Champions League en las vitrinas de su estadio.

El técnico alemán mostró sus fichas. Origi y Wijnaldum hicieron olvidar en el partido ante el Barcelona a Salah y Firmino.

La Premier League atrae ahora la atención del mundo, con una final de alto voltaje y cuatro equipos que se coronarán en Europa.

‘Nos toca un partido en el que perder no es opción, porque el rival tiene una gran defensa. Saldremos por la victoria, que es el resultado que nos asegura el título. No habrá especulaciones, porque este partido no lo permite'