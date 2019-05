Leboeuf: "Luis Suárez es un tramposo; es un mal ejemplo para los jóvenes"

Leboeuf, en declaraciones a RMC Sport, afirmó que no siente "ningún respeto por jugadores como él".



"Admiro al Barcelona, pero me alegré de que fuesen eliminados por Luis Suárez. No tengo ningún respeto por un jugador como él", indicó el que fue campeón del Mundo con la selección de Francia en 1998.



"Es un gran futbolista, pero es un tramposo y un quejica. Odio su manera de jugar", insistió el exjugador, que argumentó la animadversión que siente hacia el futbolista uruguayo.



"Si me hubiera enfrentado a él habría hecho todo lo que hubiera podido por sacarlo del campo. Lo que hizo a Ghana en el Mundial... mordió dos veces a rivales... Me extraña que sus rivales tengan sangre fría delante de él", añadió Leboeuf.



"Es un mal ejemplo para los jóvenes. No puedo soportar a un jugador así en un campo. Si jugase yo contra él, me expulsarían", concluyó el exfutbolista francés.