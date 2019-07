Keylor Navas espera en Canadá; Luca Zidane apura su salida

Keylor Navas ya se encuentra en Canadá y aguarda en Montreal la llegada del equipo, según informaron fuentes del club. Su salida queda prácticamente descartada, por lo que el Real Madrid busca equipo a Luca Zidane y Andriy Lunin pasaría a ser el tercer portero.



La intención del club ante la petición de Zinedine Zidane de tener un portero titular indiscutible en LaLiga Santander y la Liga de Campeones, era buscar una salida a Keylor Navas, pero su alta ficha ha dificultado su salida y el costarricense no tiene intención de abandonar el club en el que ha jugado las cinco últimas temporadas.



La situación de Keylor cambia el plan inicial de Zidane y el Real Madrid busca una salida en España a Luca. La Segunda División está cerca de ser su destino, con equipos recién ascendidos como Racing de Santander y Fuenlabrada interesados en contar con el guardameta francés.



Luca no acudió el primer día de pretemporada del Real Madrid y en principio no formará parte de la expedición madridista que volará a Canadá el martes. Su destino, según reconocen a Efe fuentes del club, se conocerá en breve.