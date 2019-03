Juan Ramón Solís ‘Queremos conocer el compromiso de los candidatos con el fútbol'

Álvaro Sarmiento

El fútbol como deporte es parte de una enorme empresa global en la cual confluyen ingresos por televisión, patrocinios, boletería, mercadotecnia, gastos operativos, salarios, movimientos por venta y adquisición de servicios de jugadores sobresalientes etc. Su actividad incide en las economías de los países, dependiendo del impacto en el consumo, en los costos de su puesta en escena y en la generación de empleos directos o indirectos. Panamá ha venido desde años atrás procurando tímidamente ‘colarse' como un actor participativo en una región donde Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala le llevan la delantera por ser países donde el fútbol está arraigado como deporte profesional.

Para llegar al profesionalismo pleno hay que poseer una serie de atributos a los cuales se pretende acceder. Desde 2013 ha hecho presencia la Afutpa (Asociación de Futbolistas de Panamá). Una organización que al principio fue vista con recelo, un intruso incómodo, pero que ha desempeñado un rol positivo para avanzar en una relación más justa entre clubes-jugadores. Su presidente es Juan Ramón Solís (Chitré, 14 de junio de 1984), licenciado en Administración de Empresas (Ulacit), exfutbolista y ex seleccionado nacional, quien conoce a fondo el devenir del fútbol nacional y lo analiza desde su posición protagónica.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Afutpa tiene actualmente una moderna oficina en Plaza Carolina, personal administrativo y 440 afiliados que no pagan cuota de afiliación. ¿Cómo se sostiene la organización? Juan Ramón lo explica: ‘La Asociación se financia cien por ciento por el aporte de FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales). Es parte de los ingresos que generan los gremios miembros a nivel mundial, y los recibes una vez que cumples con todos los requisitos y los estándares que te hacen miembro pleno. Las cuotas sindicales no se cobran actualmente porque hicimos un primer intento, pero consideramos que por un tema de manejo de procesos, no lo hicimos de la forma adecuada y el jugador se veía muy expuesto ante su equipo'.

72 CASOS RESUELTOS

La Asociación legalmente ha intervenido en 72 casos resueltos. Para utilizar un termómetro indagamos sobre los más relevantes: ‘Los de los despidos injustificados. Antes de 2013 te despedían por bajo rendimiento, que es una valoración subjetiva, arbitraria y no lo acepta FIFA. Con la Asociación, el jugador está protegido; en el caso de que sea injustificado, presentamos la demanda y tratamos de llegar a un mutuo acuerdo o que se le pague la totalidad del contrato. El último hecho es el caso de los jugadores de Santa Gema que, por un tema de procedimiento, la Fepafut se extralimitó en sus funciones y sancionó por encima de lo que está establecido en el reglamento de competencia. Hicimos la presión para que a los jugadores se les rebajara la sanción y se les rebajó de dos años a un año. Igualmente, ayudamos a los jugadores que tienen problemas de impagos o atrasos tanto de la LNA (Liga Nacional de Ascenso) como de la LPF (Liga Panameña de Fútbol)'.

PROYECTOS EN CURSO

La Asociación tiene agendados 12 proyectos por rango de importancia, el principal para Solís: ‘La Cámara de Resolución de Disputas, que es un requisito obligatorio de FIFA, lo estamos trabajando con la Federación. Obviamente, con el respaldo de los clubes. Es vital para nuestro fútbol. El proyecto de Futbolistas Sin Contrato es otro fundamental, porque permite a jugadores que no tienen empleo seguir trabajando en la parte física, en la parte técnica y que puedan estar preparados, una vez que consigan trabajo, para enfrentar en forma la nueva opción laboral'.

CARA A CARA CON LA FEPAFUT

En el caso del Club Santa Gema, en el cual la Afutpa amenazó con parar la Liga y no comenzar el torneo, en el aire quedó una inquietud: ¿tienen línea directa con el presidente de la Federación o requieren una triangulación? No da rodeos para afirmar: ‘Con el señor Pedro (Chaluja) hemos tenido siempre buena comunicación. Nos respaldó muchísimo en el primer convenio colectivo, 2016, donde se acordó un contrato modelo, un salario mínimo para la LPF y desaparecieron las cláusulas abusivas. Queremos pensar que delega funciones por los muchos compromisos que tiene y, allí, a veces se distorsiona la comunicación. Él ha entendido muy bien nuestro rol, de la Asociación; que para nosotros y para muchas personas, el profesionalismo de nuestro fútbol empieza con la creación de la Asociación'.

LPF AL DÍA

A los equipos de la Liga, ¿económicamente les va bien, sobreviven, hay estabilidad? El presidente de la Afutpa da su diagnóstico: ‘Para este proceso se hicieron negociaciones de los derechos de televisión, de 40 mil pasaron a 120 mil dólares al año. Es un ingreso importante. Hay clubes que manejan correctamente los procesos administrativos y financieros en base a su presupuesto, hay clubes que son parte de las televisoras y tienen una estabilidad y hay otros que están luchando por sobrevivir, no lo están pasando del todo bien y por eso juntos, tanto la Federación, los clubes y la Asociación, hemos venido trabajando desde hace dos años en el tema del proyecto de la Ley Deportiva.'.

REGIONALIZACIÓN Y LEY DEPORTIVA

Para consolidar el fútbol de la LPF, Jorge Dely Valdés expresaba recientemente que ‘tenemos que regionalizarlo'. En la misma línea se expresa Solís: ‘Hay un tema cultural, que necesitamos desarrollar mucho más. Pero todo llega al punto de la gestión y el recurso. Hemos visto los equipos del interior que suben y al final no logran sostenerse, ¿por qué? Porque el comercio no se involucra, hay que trabajar una Ley Deportiva que incentive.

Si hay una Ley Deportiva que brinde incentivos fiscales a las empresas que invierten en el deporte, éstas van a tener un atractivo para invertir en un deporte que todavía no tiene el desarrollo de otros. Por ello te patrocinan un año y listo. Pero si les dices que ese dinero va a ser deducible de impuestos ya hay otra forma de venderle el club. Nosotros presentamos también otra vía, gestionando el licenciamiento, como por ejemplo se hizo en Argentina. Cuando el fútbol lo necesitaba, con el ‘Fútbol para todos', el gobierno que es el músculo, apoyó económicamente. Nosotros necesitamos del apoyo estatal por un proceso de cuatro años, hasta que los clubes logren ser autosostenibles. Sería un alivio, un apoyo grandísimo para los clubes'.

CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y FÚTBOL

Aristóteles sostenía que el hombre es un ‘zoon politikón ' (un animal político), está vinculado directamente o indirectamente con la política. Por filiación paterna, Juan Ramón Solís ha tenido una vinculación política. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, se hace provocativo indagarle sobre la importancia que Afutpa le concede a una comunicación con los candidatos para conocer su posición, sabiendo lo que significó que Panamá estuviera en un Mundial: ‘He tenido una vinculación, pero he trabajado para no involucrar a la Asociación, de distanciarnos del tema político para que podamos ir mañana sin condicionamientos donde cualquier candidato y hablar de la planificación deportiva. Desde diciembre, cuando mostramos nuestra inconformidad con los malos manejos que se venían dando con los deportes, hemos sido del criterio que debemos buscar reunirnos con los candidatos. Ya hemos tenido acercamientos con varios y vamos a tener reuniones en este mes, para escuchar y presentar propuestas. Queremos conocer el compromiso de los candidatos con el fútbol y con el tema deportivo'.

DIRECTIVA SIN ROSTRO DE MUJER

El fútbol femenino panameño da visos de crecimiento e independientemente de que esté lejos de ser profesional, es el momento de darle mayor exposición. ¿Por qué solamente hay hombres en la dirección de la Afutpa? Solís tiene una respuesta políticamente correcta: ‘La FIFA y FIFPro están trabajando en el tema de la igualdad, el desarrollo del fútbol femenino es una realidad mundial. En nuestros estatutos se habla específicamente de futbolistas profesionales, con contrato. El fútbol femenino es amateur y no entra en nuestra jurisdicción. Al ver la realidad y lo que nos indica FIFPro, creamos un Departamento de Fútbol Femenino, en donde tenemos a jugadoras activas que ya están trabajando para buscar mejorar las condiciones, que se les respeten sus derechos'. Sin embargo, me atrevo a sugerirle a Juan Ramón Solís que no vulneraría los estatutos con la incorporación de un perfil femenino en la junta directiva, aunque sea en una función ad honorem , ello les contribuiría a ampliar su radio de acción y les proyectaría una visión futurista.