De Jong está feliz de fichar con el Barça

El holandés Frenkie De Jong es uno de los buenos jugadores de su país que ha llegado al fútbol español, a través de los colores del Barcelona.

‘Siempre he sido del Barça. Desde pequeño siempre he querido jugar en este club, siempre me han gustado sus jugadores, su estilo; ha sido el equipo de mis sueños', señaló el nuevo jugador ‘culé', en entrevista con medios que cubren el equipo.

‘Ahora, mi sueño es convertirme en un jugador importante para el Barcelona y ganar muchos títulos con él', agregó.

De los tantos holandeses que han jugado para el Barcelona, sin dudas el que más ha calado en su vida ha sido Johan Cruyff, el excelso jugador que revolucionó el fútbol en los años 70, y que también dejó una huella imperecedera en el equipo.

‘Sé que Holanda y el Barça tienen una fuerte conexión gracias a Cruyff. Es fútbol en estado puro, cambió el juego con su fútbol total en la Naranja Mecánica de 1974. Tenía un talento colosal y era una gran persona', indicó.

Enfatizó sobre otros jugadores holandeses que jugaron para el Barcelona, entre los que se cuentan Ronald Koeman, con quien tiene amistad; Marc Overmars y Jasper Cillessen, actual arquero del club y su compañero en la selección nacional de Holanda.

De Jong comenzará a jugar para el Barcelona en julio de 2019; su contrato se concretó el 23 de enero pasado, es por cinco temporadas y 75 millones de euros (95.1 millones de dólares).

El centrocampista, una de las joyas jóvenes del fútbol holandés, cumplirá 22 años el 12 de mayo; ha jugado cinco partidos con su selección, sin anotar goles.