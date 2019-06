Jamaica vuelve a semifinales tras ganar a Panamá con gol de penalti

El gol llegó en el minuto 75 después de que el árbitro del encuentro, el guatemalteco Mario Escobar, sancionó una mano dentro del área del defensa Michael Murillo.



Mattows, quien juega con el Cincinnati FC, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), que había entrado dos minutos antes en sustitución de Dever Orgill, fue el encargado de ejecutar la pena máxima y lo hizo perfecto al engañar al arquero de Panamá, Luis Mejía, que se tiró al lado contrario por donde entró el balón.



El triunfo permitió a Jamaica, que disputa por undécima vez la Copa Oro, llegar a semifinales por tercera vez consecutiva después que en las dos ediciones anteriores alcanzó la final y fue subcampeona.



El próximo rival de Jamaica en semifinales será el ganador del partido que más tarde disputarán, en el mismo escenario, Estados Unidos y Curazao, la revelación del torneo.



En la primera Panamá tuvo el control, mayor posesión de balón, un 55 por ciento, y generó las oportunidades más claras de gol, las que tuvo el delantero Abdiel Arroyo a los 26 cuando de pierna izquierda disparó desde dentro del área y el balón se fue ligeramente desviado contra el lateral de la red.



El propio Arroyo, a los 43, también disparó con pierna derecha desde dentro del área tras una excelente jugada de Édgar Bárcenas pero el arquero de Jamaica, Andre Blake, respondió bien al controlar el balón por bajo.



La respuesta de Jamaica no se hizo esperar tras un mal despeje de la defensa de Panamá y el centrocampista Dever Orgill remató potente de pierna derecha, por bajo, para que el portero de Panamá, Luis Mejía, que apenas había tenido trabajo, respondiese de forma segura.



Nada cambió en la segunda parte en la que de nuevo Panamá hizo mejor las cosas, pero no pudo definir en los momentos decisivos. En cambio los Reggae Boyz acertaron en el minuto 75 el penalti que les dio la clasificación a la semifinales.



Con la eliminación de Panamá, el fútbol centroamericano se queda sin ningún representante en la máxima competición de selecciones de la Concacaf.



El fútbol caribeño es el gran triunfador al tener ya clasificados a semifinales a Haití y a Jamaica, y Curazao buscará dar también la gran sorpresa en su duelo ante Estados Unidos.



- Ficha técnica:



1. Jamaica: Andre Blake; Alvas Powell, Damion Lowe, Shaun Francis, Kemar Lawrence; Michael Hector, Je-Vaughn Watson; Dever Orgill (m.73, Darren Mattocks), Junior Flemmings, Leon Bailey; y Shamar Nicholson (m.90: Jamoi Topey).



Seleccionador: Theodore Whitmore.



0. Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Román Torres, Harold Cummings, Eric Davis; Édgar Bárcenas, Fidel Escobar, Armando Cooper (m.89, Valentín Pimentel), Alberto Quintero (m.84, Rolando Blackurn); Abdiel Arroyo y Gabriel Torres (m.60, Omar Browne).



Seleccionador: Julio Dely Valdés.



Gol: 1-0, m.75: Darren Mattocks, de penalti.



Árbito: Mario Escobar (Guatemala). Amonestó a Hector, Lowe y Bárcenas.



Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa Oro entre Jamaica y Panamá en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.