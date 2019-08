Iniesta prueba el fútbol para ciegos en un anuncio para los Paralímpicos 2020

EFE





El centrocampista español Andrés Iniesta probó durante un día ser jugador fútbol para invidentes, en un anuncio promocional filmado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y distribuido por la organización.

El exfutbolista de la selección española y del Barcelona jugó un partidillo en Kobe (oeste de Japón) junto a integrantes la selección nipona de fútbol 5 para invidentes, una disciplina que forma parte del programa paralímpico.



Iniesta, quien milita actualmente en el Vissel Kobe de la J-League, participó en el juego con los ojos tapados con un antifaz al igual que los otros futbolistas con discapacidad visual, y trató de localizar la pelota sonora guiándose principalmente por el oído.



"Ha sido bonito para mí porque he podido compartir con los chicos este rato y ver el trabajo que hacen tan bueno. Para mí es muy complicado poder realizarlo porque es realmente difícil", dijo Iniesta en declaraciones a la organización de Tokio 2020.



"Ojalá tenga la oportunidad de poder verlos porque me ha gustado mucho el entrenamiento que he tenido con ellos", añadió el campeón del mundo y de Europa con la Roja, quien aparece en el anuncio junto al capitán del combinado nipón, Ryo Kawamura, entre otros futbolistas con diferentes grados de discapacidad visual.



En este deporte, los cuatro jugadores de campo invidentes se guían hacia la portería rival por medio de las indicaciones de sus técnicos, lo que hace imprescindible que durante el encuentro haya silencio en torno al terreno de juego, delimitado por vallas laterales que también ayudan a los jugadores a orientarse.



A la hora de defender, los futbolistas deben avisar a su rival gritando "voy" para evitar encontronazos, y cuentan también con las indicaciones de sus porteros, los únicos jugadores videntes en este deporte y con maniobrabilidad restringida al área pequeña.



El vídeo forma parte de una campaña titulada "Experimenta lo increíble" y dirigida a atraer el interés del público para los próximos Juegos Paralímpicos, que se disputarán en la capital nipona entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre del próximo año y cuyas entradas se pondrán a la venta la próxima semana.



Se espera que un número récord de 4.400 atletas participen en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, una cita deportiva que contará con un número sin precedentes de disciplinas, incluidas las recién introducidas competiciones de bádminton y taekwondo.