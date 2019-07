Iker Casillas vuelve a los entrenamientos

Bang Showbiz

El futbolista Iker Casillas ha revelado a través de sus redes sociales que, a diferencia de lo que se había venido comentando desde que sufriera un infarto de miocardio el pasado mes de mayo, por el momento no se plantea una retirada del fútbol profesional a corto o medio plazo.

De hecho, el actual portero del Oporto se ha reincorporado este mismo lunes a los entrenamientos de su equipo en el primer día de la pretemporada y la sonrisa que luce en la imagen que ha compartido en su perfil de Twitter da buena cuenta de los progresos que ha venido realizando estas últimas semanas en el marco de su recuperación.

"Vuelta al trabajo. Primer día", ha escrito el excapitán de la selección española junto a un emoticono que refleja a la perfección la ilusión con la que ha emprendido la tarea. Por otro lado, Iker ha querido rememorar en su cuenta de Instagram uno de los muchos triunfos que se desprenden de su ilustre carrera, quizá con la esperanza de que sigan repitiéndose en el futuro.

"Pasarán los años y seguiré acordándome de aquel momento! 11 años de Viena...", reza la descripción de la foto que ha publicado para conmemorar la consecución de su primera Eurocopa con el combinado nacional, en el verano de 2008.

La noticia de su regreso a la disciplina deportiva no solo servirá para acallar -al menos temporalmente- las conjeturas acerca de su futuro en el deporte rey, sino que a buen seguro también le habrá insuflado esa dosis de ánimo y vitalidad que tanto necesitaba tras casi dos meses de incertidumbre que, como él mismo reveló en su momento, marcó muy negativamente el día de su 38 cumpleaños.

"Esta vez no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro de que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que os lleve a no tener un buen recuerdo. Pero tengo que estar feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros. Los 37 se fueron y ¡menos mal! ¿Qué nos traerán los 38? Por ahora me conformo con poder verlos. ¡Gracias a todos los que os habéis tomado un minuto de vuestro tiempo para felicitarme!", revelaba a través de Instagram.