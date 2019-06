Hernán Darío Gómez: "Nos superaron por todas partes"

"Ningún técnico espera esto. Es un partido en el que nos superaron, sobre todo en el primer tiempo nos superaron por todas partes, en un equipo europeo con una dinámica importante, una técnica buenísima. A los 5 minutos llevábamos un gol en contra y a los 20 un expulsado que lo complica más. Muy mal primer tiempo", concluyó Gómez tras el partido en el Mineirao.



El preparador colombiano explicó que en el descanso dijo a sus jugadores que no iban a vivir "más pena" por lo que trataron de "ordenar un poquito el tema táctico" para evitar recibir más goles.



"Porque si les das oportunidad estos uruguayos te meten 10 goles, y creo que debutamos contra el equipo más fuerte de esta Copa América", añadió.



El seleccionador de Ecuador aseguró que su alineación tenía el objetivo, no de replegarse, sino de intentar proponer juego.



"No sé si era atrevido salir tan abierto, mi intención era poner jugadores para jugar al fútbol, pero nos metieron, nos superaron en todo y se ve que es un equipo más grande que el nuestro", admitió.



Respecto a la línea defensiva, 'Bolillo' dijo que tras la expulsión del lateral José Quintero les dejó "muy limitados", y que los problemas defensivos tuvieron que ver con su intención de jugar abiertos.



"Todavía Ecuador por el momento que está viviendo, no es un equipo para salir a dar la cara con tanto espacio, tenemos que ser un poco más prudentes. Recibo críticas por hacer esquemas 4-1-4-1 y hoy lo extrañé. No estamos en condiciones contra un rival europeo como este, con experiencia, a salir como salimos", reiteró.



Tras el 3-0 de la primera parte, el seleccionador de Ecuador dijo a sus jugadores que el objetivo era dejar el segundo tiempo en un resultado parcial de 0-0.



"Y casi lo logramos", señaló, pese al tanto final en propia meta de Arturo Mina que supuso el 4-0 final.



En cuanto a la recuperación del grupo tras este mal resultado el exseleccionador de Colombia, Panamá y Guatemala asumió ese trabajo como algo que deberá hacer personalmente.



"Recuperarlos es trabajo mío, eso sí lo voy a hacer yo. Todos los que estamos aquí hemos sido goleados, todos hemos tenido dificultades, es un mal partido, muy mal partido, no se puede borrar pero sí se puede seguir trabajando", aseguró.



"Venir a las copas es muy bueno, estar en las selecciones es muy bueno, pero es muy difícil y esto es para hombres. Tenemos que demostrar que somos hombres y que somos capaces de cambiar la imagen", añadió.



En cuanto a si Uruguay es favorito para el título de la Copa América, 'Bolillo' dijo que ve también "muy fuertes" a Argentina y Colombia, aunque la selección charrúa es la que tiene "más recorrido y más experiencia".



De cara a los próximos partidos contra Chile y Japón, 'Bolillo' reconoció que es probable que tengan que jugar más replegados.



"Hoy Uruguay era el rico. El pobre éramos nosotros. Chile es el rico porque ha ganado títulos, nosotros somos los pobres. Cuando uno es pobre no va a enfrentarlo en su casa. Ecuador tiene la manera de ser más prudente y tener sus oportunidades", reflexionó.